Profesora y “granadera”: en la ruta de San Martín para liberar a Chile

“Le pedí a la virgencita que si me tenía que morir que me dejara dormirme”. Desde las aulas en escuelas de La Plata hasta el ruego en medio de una noche de tormenta en la Cordillera de los Andes, mojada, con fiebre y a tres días de viaje a lomo de mula hasta la asistencia posible, la docente Adriana Geymonat (53), construyó una epopeya personal sin antecedentes basada en su admiración por José de San Martín. La llevó a emular los seis recorridos de las tropas que comandó por esa geografía imposible con el objetivo de liberar a Chile de la atadura a la corona española.

Esa noche de lluvia, viento y fiebre como consecuencia del rigor climático en la montaña ocurrió a mediados de este mes, en la última de las seis travesías que emprendió, cada año, desde 2017, convirtiéndose así en la primera mujer en concretar esos “cruces de la cordillera”, claves en las luchas independentistas contra España que luego dieron paso a la gesta en Perú. Hasta allí planea llegar ahora Geymonat tras cumplir el capítulo hacia Chile.

La docente de primaria y secundaria, copió esta vez, con apoyo de un baquiano de la zona, en San Juan, la ruta que siguió el teniente coronel Juan Manuel Cabot junto a 144 hombres en la campaña de Chile.

A principios de enero, voló hacia a San Juan, donde ya estaban al tanto de todo: allí tuvo un agasajo de la dirigencia de las asociaciones Belgraniana y Sanmartiniana. En ese encuentro recibió la figura de la Virgen a la que se aferró cuando el entorno y su salud parecían marcar el final. Ni siquiera estaba su compañero de travesía, quien debió correr entre las montañas para recuperar los caballos y mulas que habían disparado cuando el cielo descargó un rayo cerca del campamento.

“Me quedé sola en la carpa, con la virgencita que me había regalado la presidente de la Asociación Belgraniana. Me puse a llorar, lloré mucho”, le contó a este diario Geymonat sobre aquella dramática noche de tormenta y fiebre en la que recurrió a la piedad religiosa. “Me dormí, quizás por la fiebre. Y tuve un sueño. Se me aparecía la cara de una mujer y luego la sombra de la cara de San Martín, que me llamaba. En ese momento me despierto y escucho que llega el baquiano con los caballos y las mulas”.

La profesora de Historia del Arte y Expresión Corporal en colegios como “Nuestra Señora de Fátima”, “Monseñor Rasore” y “Santa Rosa de Lima”, subió a la cordillera por primera vez en febrero de 2017, cuando se cumplió el bicentenario de la epopeya sanmartiniana (febrero de 1817). Fue a caballo, junto a 17 personas que compartieron el ambicioso reto.

Tras ese primer capítulo, se terminaron los grupos. Siguió solo con un guía y en mula, un animal “más seguro porque tiene más agarre y va midiendo el camino”, de una manera más detallada que el caballo, según analizó la docente.

Así, en los eneros de 2018, 2019, 2020 y 2021, recreó los pasos de las columnas del Ejército de los Andes y completó -incluido el que protagonizó el propio San Martín desde Mendoza- todos los avances a Chile de aquella gesta libertadora. Para este año solo le quedaba el viaja por el Paso de Guana, que comandó el teniente coronel Juan Manuel Cabot.

Geymonat declara un interés especial por la historia argentina y las personas que más contribuyeron en sus hechos relevantes. En particular, admira la obra del “Padre de la Patria”.

Así, seguirá hasta la última huella del prócer. En el próximo verano recreará la campaña a Perú y en 2024 viajará a Boulogne Sur Mer, la ciudad francesa donde murió San Martín.

La mujer contó que se emociona en cada tramo de los recorridos. “Voy pensando en cómo pudieron cruzar el macizo andino, pasar frío, seguir sin dormir para sorprender al enemigo. Llorás de pensar que vas por donde iba esa gente”, indicó.

Los alrededor de 5 mil soldados de San Martín, según apuntó Geymonat, fueron divididos en seis columnas, unas de la cuales integraba el General.

La geografía, el clima y la dinámica que requería un cruce en medio de la tensión de batalla, con labores de inteligencia y contra inteligencia a ambos lados del cordón andino, hacían todo muy difícil.

Datos de la historia que recordó la docente indican que la victoria derivó de la aparición por sorpresa de la columna que lideraba San Martín. La jugada estaba fuera de los datos que, el estratega militar dejaba trascender hacia el otro lado de las montañas.

A diferencia de los soldados que llegaron hasta campo Chacabuco, por cuestiones legales, la docente se tuvo que frenar en cada viaje ante los hitos que dividen los países.

“un cruce difícil”

“Este paso de Guana es un paso no descubierto. No es turístico ni se hace habitualmente. Me contacté con un señor que es el único que conoce el camino que siguió Cabot. Fue un cruce difícil, complicado. Al límite con precipicios, agreste. Hay días que falta el agua y pasás sed. Nos tocó enfrentar todo tipo de adversidades climáticas. Al primer día, sol y 46 grados. Al otro día nos agarra una tormenta terrible”. Fueron días de ropa y utensilios mojados, con alimentación a base de frutos secos. “Iba doblada sobre la mula pero debía seguir”, recordó. Recién pudieron comer algo caliente y secarse tres días después, en un puesto de pastores en la montaña. Luego, una helada y tras seis días, la llegada al hito. Luego, otros cinco para volver.

A lo largo de los últimos años, cada viaje tuvo preparación en detalle. Estudió historia argentina, buscó guías del lugar y se preparó físicamente para sobrellevar el esfuerzo que implica una travesía andina. Eso implica una rutina de gimnasio y de rehabilitación, el año pasado, para superar una lesión en la columna.

Estudio, ejercicio, ahorros, todo el año, en paralelo con su actividad escolar, para preparar vacaciones embebidas en la historia y la hazaña patriótica, latinoamericanista. Desde hace varios años, en lugar de la reposera, pasa las vacaciones sobre el lomo de la mula o el caballo. La profesora lleva su reconocimiento portando banderas y estandartes en la montaña, imaginando cómo vivieron y murieron muchos de aquellos soldados que no lograron vencer el ambiente extremo. Al final, cuando llega al destino fijado se detiene y entona el Himno Nacional, según le contó a este diario.

Para concretar su sueño utiliza sus propios esfuerzos e ingenio. “Lo hago con mis ahorros de todo el año”, puntualizó.

La docente contó que se emociona en cada recorrido al evocar el esfuerzo de hace dos siglos