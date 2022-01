Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados

Documentos

Máximo Kirchner comunicó que deja la Presidencia del Frente de Todos, por oponerse a la forma en que el gobierno nacional negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pago de la deuda externa contraída por Mauricio Macri.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, con un dólar inestable y las negociaciones con el Fondo de tire y afloje, el hijo de la Vicepresidenta Cristina Kirchner dio un verdadero sacudón a la política y abre diferentes escenarios.

"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", informó en un comunicado.

El diputado añadió que "sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán".

Además, Kirchner confirmó que permanecerá dentro del bloque del Frente de Todos para “facilitar la tarea del Presidente y su entorno”, aunque aclaró que “es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del FMI, no sólo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023”.

COMUNICADO COMPLETO