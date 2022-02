El portazo de Máximo, el rechazo al acuerdo con el FMI y la crisis en el oficialismo

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos generó un estruendo en el interior del gobierno nacional. Al igual que sucedió en la crisis post PASO, el kirchnerismo pateó el tablero con una decisión política de alto impacto.

Es que en medio de la crisis económica que atraviesa el país, con un dólar inestable y las negociaciones con el Fondo de tire y afloje, el hijo de la Vicepresidenta Cristina Kirchner dio un verdadero sacudón a la política y abre diferentes escenarios.

En una dura misiva, Kirchner señaló que “nunca dejé de decirle mi visión para que no lleguemos a este resultado”, Kirchner dijo: “Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de “beneficios”. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”.

A esa referencia directa al discurso con el cual el presidente Fernández anunció el acuerdo, el diputado agregó otra, menos evidente pero igual de lado: “dejé de lado agravios para conformar el Frente de Todos, pero no las convicciones”, una mención que en este contexto cobra dimensión en relación con las fuertes críticas que realizó Fernández a la actual vicepresidenta Cristina Fernández cuando estaba enfrentada con ella.

El movimiento de Kirchner se produje en medio del silencio de la Vicepresidenta Cristina Fernández, que estaba fuera del país cuando se cerró el acuerdo, y aún no se pronunció al respecto. Pero abre una vía de interpretación sobre cuál puede ser su opinión. Y además, da paso a la posibilidad de una crisis política en el oficialismo cuyos contornos todavía se desconocen.

“Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″, sostiene Máximo Kirchner en el comunicado difundido por su oficina de prensa.

Juntos por el Cambio habló de una "crisis grave" en el Frente de Todos

Tras la renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos de Máximo Kirchner, el diputado y presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró “queda claro que hay una grave crisis interna” dentro de la coalición de gobierno.