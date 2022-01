Trapitos al sol Janet Jackson contó que Michael le decía “cerdo de matadero, vaca”

Un nuevo documental sobre Janet Jackson, estrenado el fin de semana en Estados Unidos, ofrece una estrecha mirada a los primeros años de vida de la ferozmente reservada superestrella y su ascenso a la fama, y destapa cómo fue la complicada relación de Janet con su hermano, Michael Jackson.

Janet recuerda en la serie documental emitida por Lifetime en Estados Unidos el amor “duro” de su padre Joe, quien durante años fue acusado de abusar física y emocionalmente de sus hijos. Jackson no niega explícitamente el abuso, sino que dice que la “disciplina” de su padre se debió a su deseo de que sus hijos tuvieran éxito, y asegura que le debe su carrera a él.

Lo más jugoso es sin embargo cuando Janet se refuere a su relación con Michael. Estrella precoz, también Janet, como Michael, libraba una lucha contra su imagen corporal, pero Michael, lejos de apañarla, “solía burlarse de mí y llamarme con apodos descalificativos. ‘Cerdo, caballo, cerdo de matadero, vaca’. Él se reía de eso y yo también, pero en ese momento había un lugar en el interior en el que esas palabras dolían. Cuando alguien dice que eres demasiado pesado, eso te afecta”.

Su peso siguió siendo un tema de preocupación a lo largo de toda su carrera: “Me defino como comedora emocional. Cuando me estreso o algo realmente me molesta, comer me reconforta”, dice en la serie documental.

Sin embargo, Janet no guarda rencor a Michael, y afirma que la relación entre ambos fue estrecha y de mucha complicidad al menos hasta el lanzamiento de “Thriller”, disco que convirtió a Michael en el Rey del Pop.

“Recuerdo que realmente me encantó el álbum Thriller, pero por primera vez en mi vida sentí que las cosas comenzaban a cambiar entre nosotros. Algo estaba cambiando. Ese fue el momento en el que Mike y yo comenzamos a tomar caminos distintos. Simplemente no era tan divertido como solía ser”, contó Janet.