Advertencias por escapes de monóxido de carbono

Tras el episodio ocurrido en 35 bis entre 181 y 182, donde una garrafa explotó a raíz de una pérdida de gas, mientras la familia no estaba en la casa, desde Camuzzi renovaron los pedidos de atención a los usuarios por escapes de monóxido de carbono.

La empresa marcó cinco puntos clave a la hora de difundir un comunicado sobre prevenciones para evitar accidentes como el que se mencionó y publicó este diario días atrás.

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce por una mala combustión. Los combustibles fósiles como la madera, el carbón, el gasoil o el gas natural necesitan oxígeno para quemarse. Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, se produce una combustión incompleta del combustible y se forma monóxido de carbono.

“Es un gas sumamente peligroso porque es difícil de detectar: es inodoro, incoloro, insípido y no irrita. Es el causante de un importante número de muertes todos los años en el país”, apuntaron desde Camuzzi.

La compañía pide mantener una ventilación permanente de los ambientes, y verificar que no estén obstruidas las rejillas de ventilación. Observar que la llama del equipo que se utiliza siempre debe ser azul. Una llama amarilla o anaranjada indica mal funcionamiento de los artefactos y es la señal de alarma más notoria que tenemos para detectar un problema en forma temprana.

Usar la cocina sólo para cocinar y no para calefaccionar. Tener los artefactos adecuados para cada ambiente. Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños (calefones y calefactores de tiro natural, estufas de tipo infrarrojo, etc.).

También sugiere hacer verificaciones periódicas con instaladores matriculados para el adecuado funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación y las ventilaciones.