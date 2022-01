Balearon la casa de una concejal en Pinamar

La casa de la presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos (FdT), en el partido de Pinamar, fue atacada a balazos por personas que huyeron en un auto, aunque no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

La edil denunció que se trató de un “atentado” por cuestiones de la política y ahora quedó bajo custodia policial.

Fuentes del caso aseguraron que el hecho ocurrió cerca de las 21 del lunes pasado. Fue en una vivienda de la localidad de Ostende, en la que vive Tamara Rosso, junto a su esposo y una hija de 12 años.

En ese instante, autores desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra el inmueble y huyeron con rumbo desconocido.

La concejala explicó que en el momento del ataque se hallaba su hija con una amiga “a punto de ver una película, y escucharon un ruido muy fuerte”.

“Yo me encontraba en mi negocio junto a mi esposo, a unas cinco cuadras de mi casa, cuando la llamo a mi hija para ver cómo estaba y ahí me cuenta que había escuchado un ruido muy fuerte, que le dolía el oído y a los pocos minutos me cuenta que estaba el vidrio de la ventana roto”, agregó.

“Aún si pensar en nada malo, mi esposo se va para casa y, luego de ver lo que había ocurrido, me cuenta e inmediatamente, conmocionados y en shock por el hecho, radicamos la denuncia en la comisaría de Ostende”, explicó Rosso.

Para la concejala, el hecho fue “un atentado” y lo consideró como “violencia política”.

UN MILAGRO

“Estoy con custodia policial y espero que la Justicia logre dar con los autores del hecho”, reclamó Rosso, quien agregó que “el proyectil entró por la ventana, atravesó todo el comedor y quedó incrustado en el marco de una puerta interna de la casa. Pasó a 20 centímetros de la cabeza de mi hija, fue realmente un milagro”.

Una fuente de la investigación señaló que tanto el proyectil que se extrajo del marco de una puerta internada del domicilio, como la vaina que se encontró en la calle, corresponden a un calibre 9 milímetros.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón.

Rosso y su pareja tienen una rotisería. La legisladora contó que una vivienda que está enfrente de la suya cuenta con dos cámaras de vigilancia que transmiten en vivo, pero que no graban. Después, en el resto de la cuadra, “no hay nada”.

La única referencia que tuvieron a partir del testimonio de una vecina, fue que los autores de la salvaje agresión circulaban en dos vehículos, uno de color blanco y otro rojo.

“Iban a paso de hombre. Apuntando y con la intención que el disparo dé en el blanco. Por muy poco no estamos lamentando una tragedia”, reconoció un pesquisa.