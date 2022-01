Juntos por el Cambio irá a la cita con Guzmán, pero pide más detalles

En un encuentro virtual en el que no aflojaron los tironeos y las tensiones internas, la mesa nacional de Juntos por el Cambio confirmó finalmente que sus gobernadores y jefes parlamentarios se reunirán la semana próxima con el ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien esperan conocer los detalles de la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero antes reclamaron una “carta de intención” de parte del Ejecutivo en la que precise los puntos principales de su programa económico y lo que discute con el organismo multilateral de crédito. Además, insistieron en que el debate se desarrolle en el Congreso.

“Como oposición estamos firmemente comprometidos en la colaboración con el futuro país. Sin embargo, es oportuno remarcar que el país necesita un plan de desarrollo a largo plazo que genere crecimiento y trabajo para los argentinos”, advirtió la coalición opositora en un comunicado difundido tras la cumbre remota de la que participaron los referentes partidarios y parlamentarios del Pro, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y el Peronismo Republicano. Subrayaron además la importancia de “tener un preacuerdo o una carta de intención con el FMI para que podamos manifestar nuestro parecer en base a esta información”.

En el encuentro, que debido a la pandemia se realizó por Zoom, estuvieron los titulares de los partidos Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR y gobernador de Jujuy), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Pichetto (Peronismo Republicano); además del expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio R. Larreta y el gobernador Rodolfo Suárez (Mendoza). También, el jefe del interbloque de senadores de JxC, Alfredo Cornejo; los jefes de los bloques de senadores nacionales Humberto Schiavoni (PRO) y Luis Naidenoff (UCR); los titulares de los bloques de diputados nacionales Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC); el senador nacional Martín Lousteau y la diputada provincial de la CC, Maricel Etchecoin.

Limar asperezas

Lo que buscó la principal alianza opositora del país fue fijar una postura sobre las gestiones del gobierno de Alberto Fernández ante el FMI, pero también limar las asperezas internas que surgieron el miércoles tras la convocatoria del Gobierno a los gobernadores por la deuda. Sobre todo entre Horacio Rodríguez Larreta y el sector más duro del Pro, molestos con el gobernador Morales, que tras largas conversaciones con el Presidente pudo convencer a los radicales para que al menos enviaran emisarios al encuentro con Guzmán. Se trataba de un pedido expreso de Fernández, que a cambio (para darle protagonismo a los mandatarios) accedía a bajar de la reunión a empresarios y sindicalistas y a fijar una cita “a solas” con los opositores, lo que ocurriría la próxima semana.

Morales, que en una primera instancia había compartido la idea opositora de no ir a ver a Guzmán a la Casa Rosada (JxC no quería ser partícipe de lo que tachaba como un show político orquestado por el Ejecutivo), finalmente aceptó enviar a su vicegobernador. Los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) lo siguieron en el gesto y también enviaron representantes. El único que no se movió de la postura inicial fue Larreta, que prefirió no mandar a nadie en su lugar y sumó así al cortocircuito que mantiene con la Rosada desde que la Nación le quitó unilateralmente varios puntos de coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia.

Por eso ayer, los ministros de Fernández salieron a descargar toda su artillería contra el jefe de Gobierno porteño y con ese telón de fondo se reunió la mesa nacional de JxC que, en forma indirecta, dirigió algunos dardos contra Morales, que ha emergido como interlocutor estrella del jefe de Estado en el tema de la deuda.

El radical potenció su acercamiento con el Presidente con una frase que no cayó para nada bien en el seno opositor: “Fue nuestra gestión de gobierno la que acudió al Fondo Monetario”, dijo el jujeño y como para fogonear más la interna remató con una chicana: “No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país. Que yo recuerde, el expresidente Macri nos notificó minutos antes a la UCR y otras fuerzas que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI”.

Ayer Morales aludió directamente a los “halcones” de JxC “que siempre saltan a la yugular” y pidió “reconocer que, como en todo gobierno, se hacen las cosas bien y mal” y que “el tema de la deuda nos corta transversalmente a todos. Creo que hay una responsabilidad fundamental del peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO”.

Pese a las diferencias con su espacio, coincidió en la postura consensuada por la mesa nacional sobre la falta de un plan: “El Gobierno no presentó ningún programa -reprocharon en la alianza opositora-. Es indispensable que en la reunión entre Guzmán y Juntos por el Cambio haya información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome el camino del crecimiento”.