“La idea de que con un susto el FMI va a aflojar es peligrosa”

El exrepresentante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, trazó ayer un duro diagnóstico sobre la situación financiera del país y la marcha de las negociaciones con el organismo multilateral de crédito. “Estamos sin reservas, con la lengua afuera”, advirtió el abogado especializado en derecho internacional económico y que “la idea de que con un susto el Fondo va a aflojar es peligrosa, es bastante peligrosa, porque esos sustos generan dinámicas sociales y políticas que no se sabe dónde terminan. Entonces, si esa es la estrategia, a mi me parece temeraria”.

En declaraciones radiales, Torres se refirió a la presentación en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió a los gobernadores sobre la falta de un acuerdo con el FMI respecto a la velocidad del ajuste fiscal y que eso dificulta el cierre de un programa.

“El tema fiscal es uno de los temas centrales que lleva a otro punto que también levantó el Gobierno últimamente que es que falta apoyo internacional. Que es una metáfora para decir que nos falta el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos más el de, probablemente, algunos otros países”, se alarmó Torres.

El especialista se lamentó también por la falta de consensos: “Yo esperaba, ingenuamente, que avanzáramos hacia políticas de consenso de mediano plazo que es el objetivo fundamental de un programa de largo plazo. Que van a tener que seguir más allá de 2023, de ahí que el directorio del Fondo haya pedido consenso para presentar un programa que no sea sólo de este Gobierno y que tenga la posibilidad de ser continuado por un nuevo Gobierno”.

Torres protestó también contra la emisión monetaria porque “emitir no genera confianza. Para hacer que este crecimiento de este año se pueda transformar en más producción, en empleo, en inversión privada lo que hace falta es confianza”, apuntó.

No obstante, el exrepresentante argentino en el FMI se permitió cierto optimismo porque “Guzmán dijo que el Fondo y la Argentina estaban de acuerdo en un punto que para mí es vital: que el principal problema, por donde tenemos que empezar a arreglar las cosas, es por el frente externo, que si no generamos más exportaciones y dólares genuinos no podemos ni pensar en combatir la inflación”.