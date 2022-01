Mariano Martínez: yendo de la tevé al cine (y al Tik Tok)

Mariano Martínez es sinónimo de televisión: es uno de los actores más exitosos de la pantalla chica nacional y al menos hasta hace un lustro era difícil imaginarse una tira de Polka sin su cara. Y sin embargo, hace rato que busca nuevos horizontes: el teatro, las redes, pero sobre todo, el cine, el espacio hacia el que ahora apunta su tarea.

Martínez llegó el jueves a las salas con el estreno de “Yo, Traidor”, de Rodrigo Fernández Engler. Pero no es el único proyecto en pantalla grande para el actor: este año planea también el estreno del largometraje “Humo bajo el agua”, de Julio Midú. Para hacerlo, confiesa, tuvo que decirle que no a dos tentadoras ofertas: “MasterChef” y el “Bailando”.

“Un mes antes de hacer ‘Yo, traidor’ me había llegado, una vez más, una propuesta de Marcelo (Tinelli), cosa que agradezco enormemente, para ir al ‘Bailando…’ Era una oferta económica muy importante. A mí me divierte el show, cantar y bailar me encanta, no soy solemne ni nada que se le parezca, pero quiero hacer una carrera en cine y asumir compromisos como el de esta película que me desafía mucho”, contó el actor en una entrevista, donde también reveló que lo llamaron del reality culinario con famosos “para las tres ediciones, y siempre dije que no”.

En esa entrevista, Martínez aceptó que “es muy difícil decirle que no a Marcelo Tinelli y a MasterChef Celebrity, tenés que luchar contra tus fantasmas y temores. Uno tiene hijos, vive en este país, no es fácil decir que ‘no’, pero es un mérito que me pone muy bien, es el camino que quiero recorrer”.

Martínez explicó que la decisión de decirle que no a otras propuestas y centrarse en el cine “fue todo un trabajo de mucho miedo en un momento, de esto que a veces tenés que llevar adelante ciertas cosas que no tienen nada que ver con las decisiones que uno toma, pero todo tiene que ver con todo”.

Sin embargo, la decisión no tiene que ver con un cansancio de Martínez con la televisión. Al contrario: se declara agradecido con el medio y explica que simplemente este es “mi camino. Si yo me meto en MasterChef Celebrity, desvío un poco lo que quiero hacer. Si uno entra a un programa como MasterChef Celebrity, implica varios meses con nueve horas por día adentro del canal y que, de surgir un proyecto muy interesante, no se puede hacer. Por supuesto, todo es digno y todo es trabajo, pero sueño con poder llevar adelante a mi familia y a mi economía haciendo cine y proyectos que me gusten mucho”.

La economía, sin embargo, es un tema que rebota mucho en las palabras de Martínez, y de hecho, el actor explica que ese es un factor por el cual no ve su partida de la tevé como definitiva: “Hoy es más difícil que nunca. No recuerdo una situación tan compleja como país y economía, al menos de haberla vivido como adulto. La decisión fue un poco dejar la tele por cine, pero es difícil en una situación como la que está Argentina. Decirle que ‘no’ a algo es muy complejo”.

EL TIK TOK Y EL CINE

Y las propuestas seguirán claro: Martínez no solo es uno de los actores más populares del país, también se ha vuelto furor por su trabajo en redes, particularmente en Tik Tok, donde incursionó antes que muchos caminando la delgada línea entre la simpatía y el ridículo con total desfachatez.

Con esos pequeños videos, Martínez se volvió tendencia absoluta, bailando, cantando, a menudo mostrándose “en cuero”, entre sensual y cómico. Por los videos, desde ya, lo “mataron”, como suele ocurrir en las redes sociales hoy.

También lo mataron por su sorpresivo salto musical: en diciembre, se mostró junto a Rodrigo Tapari grabando un tema, al cual le pone su voz. Es un cover de una canción de Ricky Martin, que Martínez adelantó en sus redes para la crítica colectiva.

Él sin embargo se hizo el desentendido siempre, agradeciendo siempre los mensajes. “Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”, señaló.

La frase, desde ya, refiere a su propia biografía: como el propio intérprete contó hace poco, a los nueve años un colectivo lo atropelló y estuvo tres años sin poder caminar.

“A los 12 y medio empiezo a caminar, estuve en silla de ruedas dos años y hasta que volví a caminar bien a los 12 y medio, tres años casi hasta que aprendí a caminar de vuelta”, contó Martínez, y reveló que sus actividades extracurriculares lo ayudaron mucho: “De chico me pasaba con la actuación y el deporte que podía liberarme, era muy introvertido, no me sacabas una palabra ni con tirabuzón, pero cuando estaba en los actos escolares era otro”. También el taekwondo fue fundamental, contó: “Tiene una filosofía, perseverancia, autocontrol. Es una disciplina que ayuda a sentirte seguro, amor propio, seguridad”.

Como si se tratara de una prueba de fuego, la escena con la que debutó en televisión, en la serie “La Nena”, fue en una pileta: “Me acuerdo patente. Yo no me quería poner el short. Estaba re nervioso en el vestuario, hasta que le expliqué al productor que tenía una cicatriz. Le dije que no quería que se vea, y lo entendió”, recordó el tiktokero, en una de las pocas ocasiones en las que habló de aquel accidente, en la mesa de Juana Viale.

Allí llegó para hablar de la vida y el cine, pero apareció como siempre el Tik Tok. Para Martínez no es sin embargo un espacio profesional, sino un mero divertimento. “Seguramente, aparecen propuestas a partir de lo que me ven haciendo en Tik Tok, pero son videos que hago en mi casa en dos minutos, mi carrera no es eso. A mí me gusta encerrarme a preparar un personaje y luego actuar. Esa es mi pasión y una construcción que debo ir haciendo en base a las oportunidades y a los ‘no’”, explicó.

“Ojalá que pueda seguir llevándola por este lado. Es mi sueño porque me encanta hacer cine, lo disfruto, amo hacerlo y ojalá que tenga una recepción para poder seguir. Hoy está difícil, sé que el teatro vino con todo y la gente va, pero el cine está más complejo me parece”, agregó Martínez, que en “Yo, traidor” interpreta a Máximo, un joven y ambicioso abogado que mezcla el beneficio propio con el familiar. A partir de la venta de la empresa que maneja junto a su padre y hermano, arma un negocio que a priori es beneficioso para todos, aunque la mejor tajada es para él mismo.

Pero a medida que se adentra en la interna política del pueblo de pescadores en el que se instala, su situación se empieza a complicar y ve cómo tambalean sus propios principios y los límites de sus valores comienzan a correrse.

“Habla un poco de la historia de todos nosotros porque todos tenemos de qué arrepentirnos en la vida o cosas que hicimos en algún momento y todos tenemos que pedirle perdón a alguien o tuvimos que perdonar a alguien”, comentó sobre la película donde también se aleja del galán y comediante que solía hacer en la tele, y retoma la encarnaciones de personajes con mayor profundidad y cercanos al drama, como en “Solo por hoy”, de Ariel Rotter (2001), y “No sabe, no contesta”, de Fernando Musa (2002).

“Me encantó cuando leí el guion, porque deja un mensaje de perdón y el arrepentimiento que es tan importante, tanto como el amor. Y a nivel actoral, Máximo está casi la hora y media en pantalla y eso era un desafío. Algo así, para un actor, es un regalo”, sostuvo sobre este papel.

A Martínez el proyecto le llevó mientras “estaba haciendo ‘Mentiras Inteligentes’, que producía y actuaba en el teatro. Ya estaba en la parte de gira y me habían ofrecido hacer el ‘Bailando’ de ese año, pero lo rechacé. Finalmente un mes y medio después me llama un amigo que me dijo que había un director que me quería pasar un guion de cine, me lo pasan y ese día yo me iba para Paraguay en la gira del teatro. Lo leo en el vuelo, bajo, lo llamo y le digo que me había encantado. Yo no tengo representante, así que después hablamos los detalles y zarpó el barco”.

El rodaje lo llevó por varios lugares, desde Córdoba al Sur del país, pasando por Oklahoma. Todo en exteriores. “Tuvimos mucha suerte con el clima, a un nivel que parecía que Dios estaba diagramando cada día, porque nos pasaron cosas insólitas. Por ejemplo, el día de la filmación del muelle, no estaba pactado que estuvieran todos los pescadores, pero justo esa tarde volvieron más temprano, así que lo tuvimos a puro funcionamiento. De esas miles: tenía que llover y llovía, tenía que estar nublado y estaba nublado”, relató.

SON AMORES

A los 43 años, Martínez afronta así una etapa de reinvención: coqueteos en las redes para jóvenes, cine en lugar de tevé, teatro, todo un cambio para un actor con más de 20 años siendo un éxito en la pantalla chica. También la soltería, otra sensación nueva para un galán acostumbrado a estar en pareja: aunque sonó como pareja incipiente Lourdes Puppi, Martínez sigue solito, oficialmente.

Es una soltería de más de un año, tras su separación de Camila Cavallo, aunque los dos se muestran juntos en redes, como ocurrió hace algunas semanas, cuando ambos celebraron el último día de jardín de Alma. Aunque ella publicó esta semana un post que podría ser referido a su ex sobre la traición, lo cierto es que hasta hace poco se mostraban bailando juntos, y bien cachondos, a pesar de estar separados. Relaciones modernas.

También es más que cordial la relación de Marian con Juliana Giambroni, mamá de sus hijos mayores, Olivia y Milo, también es excelente. “Para mí, es fundamental llevarnos bien, porque fuimos pareja, porque tuvimos una hija y porque vamos a ser siempre familia”, dijo Martínez al respecto. “Vamos a ser siempre familia tanto con ella como con Juli y bueno, con Mati que es su pareja. Lo mejor es eso. Es lo más sano e inteligente”.

