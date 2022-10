Moria vs. Susana: la grieta de la farándula argentina

Aunque la morocha se ha sentado infinidad de veces en el living de la rubia, las dos (aunque Moria más) se han encargado de decir una y mil veces que, a pesar de sus inicios profesionales juntas, nunca fueron amigas, más bien buenas compañeras, pero nada más. Moria y Susana, enfrentadas por sus diferentes formas de ver la vida, representan la gran grieta de la Argentina.

En su debut, Mirtha Legrand tuvo como invitada a Moria Casán y no dudó en indagar sobre eso: con carita de perrito mojado, y vocecita tierna, la conductora le espetó: “¿Vos nos querés a Susana y a mí”. La respuesta de Casán, un tanto dubitativa por momentos, fue contundente.

“Te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Hay una cosa que, no sé por qué, la gente tiene... Será porque fuimos la rubia y la morocha, que trabajamos en algún momento juntas con Olmedo y Porcel. Éramos los cuatro estelares, no había uno más que otro. En el teatro encabezaba yo, y en el cine Susana, era una regla que teníamos”.

Según Moria, en su momento “fuimos muy buenas compañeras de trabajo pero al contrario de lo que puede pensar la gente, ella me vino a ver al teatro, y yo nunca fui a verla. Yo no hice ningún programa (en el) que la necesitara”.

Y como en la dinámica de la farándula, declara una y la otra le contesta, así fue esta vez. Susana, en Aeroparque, apenas aterrizada de un vuelo procedente de Punta del Este, manifestó días atrás: “Me dijeron que Mirtha le preguntó a Moria por mí, pero no escuché lo que dijo, no me importa”.

Susana, cuya estrategia es más de ningunear, cada tanto, cuando tiene ganas, responde, pero no se engancha.

ATRAVESADAS POR LA GRIETA

La relación entre Casán y Giménez fue y vino, en un delicado equilibrio, a lo largo del tiempo. Como contó Moria, fueron tapa de revistas como figuras antagónicas (la rubia y la morocha), estuvieron juntas en programas, entrevistas, trabajos y hasta, dicen, habrían compartido cama con algún buen mozo de la farándula... algo que guardan bajo llaves. Pero en los últimos años algo se rompió. Y el vínculo fue mutando y se convirtió en enfrentamiento, a tal punto que llegaron a verse como enemigas. La grieta política las puso en veredas diferentes: mientras Susana se ha mostrado muy crítica con el kirchnerismo, y es amiga de Mauricio Macri, Moria no ha dudado en manifestar su apoyo a Cristina Kirchner...

Por eso cuando Giménez decidió irse a residir a Uruguay durante la cuarentena, o vacunarse en el país vecino, fue muy cuestionada por Casán, que puso a andar su lengua picante y le disparó duro.

Algo similar ocurrió cuando Susana dijo que este país debería llamarse “Argenzuela” por las similitudes que presenta con el sistema venezolano. Y Moria se puso el babero y la cruzó.

“¿Qué opinás de las críticas que te hacen?”, le preguntaron a Susana en aquel entonces y la diva de los teléfonos lanzó: “¿Quién me critica? ¿Moria? Qué me importa lo que diga Moria. Éramos muy buenas compañeras. No pasó nada entre nosotras. Ella opina, es muy opinóloga. Y yo no”.

Y los micrófonos volvieron a correr para la otra vereda, buscando que Moria le conteste. Al respecto, Casán no dudó en definirla como “Albina ahora charrúa”, “Argenzuela oxigenada” y “Argensu, que vive en Punta Argen”.

En una nota para América, Moria admitió: “Siempre me caractericé por hablar cuando el decoraba se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos (…) Después de 40 años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa ni siquiera me enoja”.

Cuando asumió Sergio Massa, Moria Casán estaba en primera fila: más allá de su afin al peronismo, a la morocha la motivó el vínculo familiar. Es que, desde hace un tiempo, Casán está en pareja con Pato Galmarini, suegro del súper ministro, y, por eso, no se perdió la asunción.

En ese contexto, un movilero le quiso tirar la lengua a Casán, que está haciendo “Julio César” un teatro fuera del circuito comercial. “Vos en Mataderos y Susana Giménez en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?”, pincharon a la morocha, y ella apuntó contra la diva de los teléfonos con un mensaje afilado: “No me parece la comparación. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”.

Decidida a que la dejen de comparar con Susana y Mirtha, este año Casán protagonizó un tenso momento en una nota con Cristina Pérez cuando la periodista quiso indagar por ese terreno... minado. La respuesta de La One la descolocó: “No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan. No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio, no tengo nada que ver; soy una artista transgresora”.

