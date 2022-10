La represión, en carne propia: dramático relato de un hincha de Gimnasia que puede perder un ojo

Los hechos ocurridos el pasado jueves en la cancha de Gimnasia, en un acto de represión policial contra los hinchas y simpatizantes que intentaban ingresar con su entrada al estadio, siguen dando que hablar. El fallecimiento de César "Lolo" Regueiro, sin dudas, es una muerte que marcará un antes y un después, y la que el pueblo tripero, seguirá pidiendo justicia.

A su vez, se van conociendo distintos casos de víctimas que relatan sus propias vivencias y fueron heridos por los propios policías que se encontraban en el operativo.

Este es el caso de Rodrigo Arballo, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital Rossi y lamentablemente, podría perder la vista de uno de sus ojos. "Estoy a punto de perder el ojo, la visión. Me dijeron que tengo 95 por ciento de probabilidades. El tiro que me pegaron, me pegó en la retina y se me hizo un coágulo de sangre".

A través de un video, el hincha de Gimnasia, explicó lo que ocurrió aquella noche fatal: "Llegando a la cancha, tipo 21.10, 21.15, con carnet en mano, con entrada en mano, con mi hermana y mi señora, la policía ya estaba queriendo reprimir. De un momento para otro, yo estaba adelante de todo y cuando me doy vuelta, la policía me acribilló `a cara de perro´ y me pegaron un tiro en el ojo porque tenían ganas, nada mas".

Luego, agrega: "A mi señora le pegaron 9 tiros en la espalda. Mi hermana salió corriendo y me encuentra tirado en el piso. A raíz de eso, recibí un adoquinazo en la cara y tengo triple fractura en el pómulo, mandíbula y en el ojo".

Por último, Rodrigo pide que aparezcan los responsables de lo sucedido: "Lo único que quiero es que se haga cargo toda la policía que estuvo ahí. Quiero que esto se haga viral, porque a mi me arruinaron la vida. Largaba sangre por la boca, por la nariz y por el ojo".

La publicación de su hermana

Ayelén Arballo estaba junto a Rodrigo, a la espera de presenciar el partido con Boca. Luego de todo lo ocurrido, la joven publicó un posteo en sus redes sociales con la foto de su hermano y unas palabras con total impotencia tras la represión policial: "Así de felices estabamos esperando la hora para ir a alentar nuestro querido Lobo. Asi lo dejó la policía (muestra una imagen de su hermano en el hospital). Reprimieron a la gente como si fuéramos nada. No me lo contaron, lo viví en carne propia. Yo levanté a mi hermano del piso, casi inconsciente", relató.

A su vez, siguiendo en esta misma línea, comentó: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias por todo lo que está pasando mi hermano, por todo el mal momento que tuve que pasar sin saber si mi hermano llegaba al hospital con vida. Van a pagar por cada segundo de sufrimiento mio, de mi familia y de todas las personas que sufrieron", culminó.

Gisela Coppa, su señora, recibió nueve balazos

Rodrigo Arballo relató que, además de estar con su hermana, también se encontraba su señora, Gisela Coppa. La mujer también utilizó las redes sociales para subir una foto de su espalda, en la que debido al accionar policial, recibió un total de nueve balazos de goma. "Así nos dejaron, después de que nos reprimieron. Pedimos Justicia!!!!. Compartan por favor para que vean lo que nos hicieron", dice en su cuenta de facebook.