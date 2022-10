La agenda deportiva con partidos, horarios y TV: que ver este lunes feriado

La agenda deportiva de este lunes, tendrá la continuidad de la fecha de la Primera División del Fútbol Argentino, donde Estudiantes recibirá en nuestra Ciudad a Lanús y donde Racing, en Avellaneda, se juega un partido clave por el campeonato ante Atlético Tucumán, que quiere recuperar la punta, ante la victoria de Boca de este domingo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Argentinos Jrs. vs Huracán TNT SPORTS

16:30 Rosario Central vs Defensa y Justicia ESPN Premium/TV PUBLICA

19:00 Estudiantes vs Lanús TNT SPORTS

19:00 Racing vs Atlético Tucumán ESPN Premium

21:30 Central Córdoba vs Newell's ESPN Premium

SERIE A

15:45 Fiorentina vs Lazio ESPN 3/ STAR +

PREMIER LEAGUE

16:00 Nottingham Forest vs Aston Villa ESPN 2/ STAR +