Defensa oficial tras las críticas por el desalojo

El desalojo de supuestos mapuches en el sur sigue dando tela para cortar. Ni la salida de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, logró aplacar la situación y las críticas por lo ocurrido dividen aguas en el oficialismo. Tanto que desde el Gobierno salieron a levantar la guardia para frenar los golpes que están recibiendo. Y así, la novela, no para de sumar capítulos.

En medio de este combo inflamable, rompió el silencio el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y defendió lo actuado con una serie de tuits, en los que mezcló una crítica a Juntos por el Cambios.

Tras destacar que se obró correctamente durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi, apuntó contra el accionar de fuerzas de seguridad durante la gestión de Cambiemos. Concretamente habló de un “cacería” contra los mapuches llevada a cabo en su momento por el gobierno anterior, para diferenciarla de lo acontecido días atrás.

“Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, escribió Aníbal Fernández en Twitter.

“Parecieran no advertir que nuestro Gobierno no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales, las mandás a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y sí se les encomienda hacer uso racional de la fuerza (...) Ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida. Quienes consideran que el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, agregó.

en el foco

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de derechos humanos ya habían criticado en un comunicado a Aníbal Fernández por la “represión” en el desalojo de mapuches en el lago Mascardi.

A éstas se sumaron las realizadas por Gómez Alcorta. Mientras que La Cámpora también emitió un comunicado con fuertes cuestionamientos. En especial, se señaló el proceder que las fuerzas federales tuvieron con cuatro de las siete mujeres detenidas, a las que se las trasladó a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijos, para alojarlas en el penal de Ezeiza.

“Repudiamos con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del Comando Unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres, trasladando a cuatro de ellas a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan (...) (El procedimiento) evidencia la falta de perspectiva de género y desconocimiento de la interculturalidad del Poder Judicial y los actores intervinientes”, detalló la agrupación kirchnerista en su comunicado de prensa.