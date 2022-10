La guardia del Hospital de Niños al límite y médicos que aseguran no dar más

Aunque no hay guardias tranquilas en el Hospital de Niños, la del lunes pasado ya se perfilaba complicada apenas arrancar. Cuentan los médicos que iniciar la jornada se le informó a la guardia externa que en las siguientes 24 horas sólo iba a poder disponer de siete camas, la mitad de las que se le ofrecen normalmente y un tercio de las que podría llegar a requerir. Como era de esperar, esas plazas no tardaron en ocuparse con chicos que las necesitaban por cuadros de cierta gravedad. Y con el transcurso de las horas, sin lugar tampoco en la sala Terapia Intensiva, comenzaron a ocuparse las camas de lo que se conoce como “shock room”.

En la desesperación por no poder dar más respuesta a la demanda que atención que les llovía, algunos médicos del Hospital Ludovica informaron de la situación al Ministerio de Salud y otros armaron una cadena de mensajes de WhatsApp para pedirles a sus colegas que no les siguieran enviando más pacientes que pudieran ser atendidos en otro lugar. Con todo, al final de esa jornada, chicos con cuadros complejos y en seguimiento por cardiología o neurocirugía debieron ser rechazados porque ya no había materialmente más lugar.

“Hemos terminado por naturalizar la postergación de pacientes que ‘no son tan urgentes’”

¿Cómo fue que colapsó la guardia del Niños? ¿Que pasó el lunes pasado en particular? La respuesta más exacta sería “nada que no venga ocurriendo desde hace meses y en algunos casos años. La creciente falta de profesionales dispuestos a ejercer la pediatría en el sector público (por las duras condiciones de trabajo y la baja remuneración), sumado a un sistema de atención privado que hoy no llega en muchos casos a ofrecer contención, estalló finalmente en el principal hospital pediátrico a nivel provincial.

BRONCA Y FRUSTRACIÓN

“Lo del lunes fue un desastre, pero últimamente viene siendo así. Hemos tenido días en que trabajamos 24 horas sólo con dos camas libres, bancando pacientes con respirador en la guardia en espera de encontrarles un lugar. Cuando termina la guardia te vas a tu casa con mucha bronca y frustración”, confiesa Karina Bandín, una de las jefas de guardia del Ludovica, quien menciona que no es raro que algunas de sus compañeras concluyan la jornada llorando por haber sido protagonistas en dramas que ocurren lejos de los despachos, como tener que mandar a su casa a mamás cuyos bebés requieren una atención que no se les pude dar.

“El descenso progresivo del recurso humano viene repercutiendo cada vez más en la calidad y cantidad de atención que podemos brindar. Mientras que los médicos ya formados y con años invaluables de experiencia renuncian y se van con mejores ofertas laborales, los cupos de residencias quedan sin cubrirse porque los más jóvenes no quieren semejante carga por sueldos que no superan los 130 mil pesos al mes”, resume Zulma Fernández, la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital.

“Todo esto ha logrado que el Ludovica, el principal hospital pediátrico de la Provincia, cierre la admisión de algunos servicios o disminuyan significativamente la cantidad de patologías resueltas en tiempo y forma -describe Fernández-. No podemos realizar estudios complementarios indispensables a nuestros pacientes, portadores de patologías complejas graves. Y hemos tenido que reducir los tiempos quirúrgicos ya que no contamos con personal”.

“En el último tiempo hemos tenido muchas dificultades, sobre todo de recurso humano, por lo que hemos tenido que disminuir camas -reconoce Daniela Saseta, jefa de sala de Terapia Intermedia en el Ludovica-. Aunque nuestra sala tiene capacidad para 17 camas, estamos trabajando con doce porque el equipo quedó reducido a tres médicos y tres enfermeras por turno”.

“Por contar con especialistas altamente capacitados de los que no se dispone en muchos lugares, recibimos pacientes de toda la Provincia pero muchas veces no tenemos insumos o aparatología para ofrecerles la atención que esperan encontrar. Para hacer ciertos estudios tenemos que pedir autorización a la dirección del Hospital, que a su vez le pide a la cooperadora que se haga cargo económicamente. Y si lo conseguimos, tenemos que solicitar un turno afuera, subirnos a la ambulancias, llevar al paciente a hacerse el estudio y traerlo de vuelta al hospital. Con la cantidad de gente que somos hoy en la sala se nos hace imposible”, explica la profesional.

CIRUGÍAS POSTERGADAS

Por la falta de personal de quirófano estamos dando turnos para endoscopía con tres y cuatro meses de demora a chicos que deberían hacérselas ya”, cuenta Viviana Bernedo médica gastroenteróloga de la Unidad de Endoscopía.

“Hay cerca de 1.200 cirugías ambulatorias postergadas”, afirman en la Asociación de Profesionales del Hospital Ludovica, donde reconocen que esta problemática ha llevado ya a que los jefes de especialidades quirúrgicas pidieran su intervención.

Zulma Fernández

Presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ludovica

A fuerza de acostumbrarse a la demora, “hemos terminado por naturalizar las postergación de pacientes que `no son tan urgentes`, como un cuadro de hemorragia digestiva baja. A las mamás de esos niños que sangran les tenemos que decir que tienen que seguir esperando por una endoscopía porque no hay lugar. En algunos casos los tenemos internados semanas y hasta meses y llegan finalmente al quirófano en malas condiciones porque no se lo hizo cuando debía”, cuenta la gastroenteróloga infantil.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN

“Lo que ocurre es que siendo un hospital de alta complejidad, con especialidad únicas en toda la Provincia, hoy estamos recibiendo desde mucha demanda de baja complejidad que no debería llegar acá”, explica Mariana Fabi, jefa de unidad en la Sala de Reumaotología pediátrica del Ludovica, el único servicio de su tipo en toda la Provincia por tratarse de una especialidad que apenas cuenta con unos sesenta profesionales en todo el país.

“El Ludovica dispone de un recurso humano que demanda no menos de diez años de formación. Pero para sacarle provecho a eso necesitamos trabajar en un hospital que sostenga la alta complejidad, lo que implica disponer del apoyo de otros servicios especializados para hacer interdisciplina. En lugar de eso, la reducción de personal ha llevado a que algunos servicios tengan que limitar la admisión, y eso repercute sobre todos los demás. Si no tengo lugar en cuidados paliativos no puedo ofrecerle una buena atención reumatológica a un paciente que llega con dolor”, grafica la profesional.

Como explica Fabi, el escasez de una recurso humano es un problema que puede obedecer a múltiples causas pero que está marcado sobre todo por una en particular: el factor salarial.

“El mayor obstáculo es el sueldo. Formar un especialista en pediatría toma cuatro años y se requieren otros cuatro años más para una especialidad adicional. Se hace muy difícil tentar a un médico joven a que lo haga cuando ve que al final del camino le esperan 130 mil pesos por mes con los que apenas va a poder sobrevivir”.

También en la Asociación de Profesionales del Hospital resaltan la fuerte incidencia del factor salarial, que ha llevado a una progresiva disminución del recurso humano. Pero señalan además como una causa adicional la crisis del primer nivel de atención. “El Ludovica es un hospital de alta complejidad que hoy esté atajando una enorme demanda de casos que podrían resolverse fuera de él.

“Le pedimos a las autoridades que revean el primer nivel de atención que no está funcionando bien. La saturación que estamos viviendo en el Ludovica debería ser un llamado de atención no sólo a las autoridades del Ministerio de Salud sino también a la Gobernación”, señalan desde la entidad.