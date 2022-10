VIDEO. "Reacción inexplicable", el crudo relato en un barrio de La Plata conmocionado por un ataque mortal

Un sector de Villa Elvira sigue conmocionado por el dramático y fatal episodio que EL DIA dio a conocer en exclusiva en su edición impresa de hoy. Si bien la Justicia investiga los detalles del sangriento episodio, se supo de fuentes policiales que un hombre apuñaló y mató a otro, para luego darse a la fuga, luego de una discusión por “cuestiones pasionales”.

Concretamente, el terrible episodio se produjo en 5 bis entre 82 y 83. Allí, un hombre de 29 años, que fue identificado por voceros judiciales como Juan Pablo Garraza, fue atacado con un arma blanca y recibió al menos un puntazo mortal a la altura del tórax. Esta mañana este diario hizo una recorrida por la zona y, además de documentar que las manchas de sangre aún permanecían en la entrada de la vivienda donde ocurrió el hecho, logró dos testimonios clave: el del padre y el del tío de Daiana, la mujer a la que habría intentado atacar el hombre que terminó muerto adentro de una zanja, que fue acusado por violencia de género y tenía una perimetral vencida, según las fuentes consultadas.

Gerardo, el padre de la joven, contó que "cuando salí vi a u muchacho tirado en la zanja pero no sabía quién era. Después me entero que se trataba de Juan Pablo Garraza, el ex marido de mi hija que tenía una perimetral que se había vencido". Según relató, "como no molestaba no la habíamos renovado (a la perimetral) pero en los últimos días volvió y la estábamos por renovar".

Según precisó, la relación entre su hija y la víctima "no era bueno", al tiempo que manifestó que "la golpeaba y yo en más de una ocasión tuve que intervenir hasta que decidí que no podía vivir más acá". La mujer y el ex tenían hijas en común pero Garraza "no las veía porque estuvo preso. Pero cuando salió mi hija no le quiso negar la posibilidad a las nenas de que vean al padre. Pero venía a deshora. Si venís a las 2 de la madrugada venís con otra intención, no a ver a tus hijas".

Sobre el ataque insistió en que "no vi nada" pero aseguró que supo que "hubo una discusión a eso de las 21:30 o las 22 de anoche". Además dijo que "cuando vino la ambulancia ya se encontraba sin vida". Además resaltó: "No se qué pasó para que reaccione de la forma que lo hizo. No esperaba una reacción de este tipo".

En cuanto al estado de salud de su hijo Gerardo sostuvo que se encuentra "en estado de shock, traumada. Esto no es habitual, somos una familia tranquila, no nos metemos con nadie ni molestamos a nadie".

También habló el tío de Daiana, quien aseguró que "Jorge (la actual pareja de su sobrina y quien habría atacado al hombre fallecido) no es un tipo violento. Le estamos pidiendo que se entregue pero tiene mucho miedo". Según contó, "el vínculo de Jorge con Daiana es muy bueno. Atendía a las chicas como si fueran de él. Hacía el rol de padre".

En tanto sostuvo: "No sé que dijo el fallecido para que lo haga reaccionar así. No lo entendemos. No justifico el ataque pero para que Jorge reaccione así debe haber dicho o hecho algo grave. Entre ellos no tenían relación, pero estamos sorprendidos de lo que pasó. No sabemos si Pablo trajo el arma y Jorge se la sacó. Esto fue algo inexplicable porque Jorge jamás tenía una discusión con nadie. Fue todo muy rápido".

Según el parte policial que se confeccionó tras el hecho, efectivos tomaron conocimiento del ataque y al acercase al lugar encontraron a la víctima tirada en el piso ensangrentada y sin signos vitales. En el lugar ya se encontraba personal del SAME, que constató el deceso.

También estaba la ex mujer de la víctima, quien según indicó la policía, reconoció que su actual pareja mantuvo una discusión con el fallecido. Y que, en esas circunstancias presuntamente lo habría atacado con un arma blanca, tras lo cual, se dio a la fuga. Es por eso que sigue siendo intensamente buscado.