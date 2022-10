Premio Gabo 2022: de cinco ganadores, tres trabajos son de argentinos

Un podcast de Nicolás Maggi y producción de Erre Podcast sobre la historia de un joven músico punk que fue escrachado por una acusación de la que resultó inocente; la cobertura de las primeras semanas de la guerra en Ucrania que registró el fotógrafo Rodrigo Abd, y los textos de Ricardo Robins con dos historias paralelas sobre polizones, resultaron ganadores del Premio Gabo 2022, que de cinco trabajos ganadores distinguió a tres realizados por periodistas de Argentina.

Sobre un total de 1.980 postulaciones recibidas, la Fundación Gabo eligió cinco trabajos ganadores en las categorías de Texto, Cobertura, Imagen, Audio y Fotografía. Tras una primera selección de diez nominaciones en cada disciplina, ayer dieron a conocer la decisión final y tres de los cincos proyectos fueron producidos por argentinos, mientras que los otros dos fueron realizados por equipos de Portugal y Guatemala.

En esta edición la categoría Audio estuvo de estreno y el galardón se lo llevó Nicolás Maggi por “La Segunda Muerte del Dios Punk”, producido por Erre Podcast y un equipo que integraron Martín Parodi, Juan Ignacio Isern, Santiago Sietecase, Yemina Paz Menis, con apoyo de la Radio de la Universidad de Rosario.

El podcast presenta una historia de no ficción que ocurrió hace pocos años en Rosario, en la que se narra la trágica experiencia de Javier Messina, conocido como el “Dios Punk”, un músico callejero de punk rock que fue cancelado con un escrache virtual y mediático por una acusación de la que era inocente. Tiempo después, el músico se suicidó tirándose al vacío desde el balcón de un edificio. Maggi llamó a este proyecto “La Segunda Muerte del Dios Punk”, porque la primera muerte la ubica en ese momento en que los medios y las redes lo culpabilizaron a partir de un audio viralizado que nadie chequeó.

“La Segunda Muerte del Dios Punk” se presenta en distintos episodios y en cada uno aborda un eje distinto siguiendo la cronología de la historia: los alcances problemáticos de la viralización de las fake news, los peligros de la cultura de la cancelación, la lentitud de la justicia, el espiral de la locura del escrache, los alcances de la salud mental y el desequilibrio que puede generar el hecho ocurrido. El jurado destacó, en este sentido, que “la descripción del papel de las redes y el mecanismo del escrache, la buena musicalización y el uso adecuado de efectos sonoros son claves en el éxito de este podcast que se apoya en un pequeño drama y abarca, al final, un amplio abanico de lecturas de la vida urbana”.

Imágenes ucranianas

En la categoría de Fotografía -también nueva en esta edición- el fotógrafo argentino Rodrigo Abd (Buenos Aires, 1976) fue elegido ganador por la cobertura que hizo de las primeras cinco semanas de la guerra en Ucrania, para el medio Associated Press. El fotorreportaje se llama “El dolor silencioso de Ucrania” y revela el drama del conflicto bélico desde escenarios muy distintos que registran la experiencia de la guerra: un niño cerca de la tumba de su mamá que murió de hambre y estrés, los cuerpos sin identificar en bolsas mortuorias, un perro en una ruta vacía, o una mujer que camina junto a su perro por los escombros de un edificio derrumbado.

Según el jurado se trata de “una síntesis impecable del evento más importante de estos tiempos. Un trabajo descollante en términos periodísticos como estéticos: cuenta con profundidad lo que debe contar mientras compone imágenes impecables, cargadas de un lirismo muy brutal o de una brutalidad casi lírica”, señala el fallo del jurado que integraron el escritor y cronista Martín Caparrós, el fotoperiodista y gestor cultural ecuatoriano Pablo Corral Vega y la artista y fotógrafa mexicana Tania Franco Klein.

No es la primera vez que Abd es reconocido por su trabajo: en 2013 se llevó el Pulitzer en la categoría “Noticias de Último Momento” por una cobertura en equipo del conflicto armado en Siria. Cuando ganó el prestigioso galardón internacional confió las dificultades de cubrir experiencias dramáticas como la guerra. “Mirar la luz, enfocar no se hace fácil en un medio en el que no podes elegir el momento de fotografiar. Es difícil poder controlar la situación”, dijo en aquel entonces.

El tercer trabajo premiado en la categoría texto es “El polizón y el capitán”, del periodista rosarino Ricardo Robins. Se trata de un relato gráfico que cuenta dos historias paralelas de polizones, publicadas en seis entregas para el medio Rosario3. Por un lado, la de Bernard Joseph, que desde Tanzania inicia un periplo de emigración ilegal, que le acabará llevando a Rosario, y por el otro la del capitán Florin Filip, que tras zarpar en el Congo con el RM Power, encuentra pasajeros clandestinos en su barco. “Desaparecidos estos -reseña la Fundación Gabo-, recae sobre Filip la acusación de haberlos arrojado al mar para evitar a la naviera los gastos de repatriación. Una crónica en seis entregas sobre migrantes desaparecidos, refugiados y las nuevas familias negras en Argentina”.

Para el jurado compuesto por la chilena Mónica González, el brasileño Ricardo Viel y el español Sergio Vila-Sanjuán, “el autor combina con mucha habilidad el testimonio humano y la documentación judicial; consigue un texto absorbente y un esperanzador relato humanista a través de la experiencia solidaria de Bernard Joseph”.

Un total de 1.980 trabajos, publicados entre el 1 de julio de 2021 y el 7 de junio de 2022 por medios con audiencias en América Latina, España y Portugal, se postularon a esta edición del galardón. En una primera ronda de selección se eligieron 160 trabajos y de allí se reconocieron 50 nominados, de los cuales surgieron, finalmente, los finalistas.