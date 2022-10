El recambio del gabinete visibilizó otra vez la interna de la coalición gobernante

“Un gesto de autoridad”, fue la justificación que dio un funcionario cercano a Alberto Fernández a la designación de las nuevas ministras de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres que despertaron las críticas del kirchnerismo, que le endilga no haber consultado sobre el cambio de gabinete al resto de la cúpula del Frente de Todos (FdT).

Mañana el Presidente tomará juramento a las nuevas funcionarias, Victoria Tolosa Paz, “Kelly” Olmos y Ayelén Mazzina en un acto en Casa Rosada. El forzado reordenamiento del gabinete hizo resurgir la interna de la coalición oficial y nuevamente el camporista Andrés “Cuervo” Larroque fue el vocero del malestar del kirchnerismo. “No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...”, expresó, con incomodidad, el ministro bonaerense a la salida de un nuevo cónclave del PJ provincial celebrado en La Plata. Algo similar habría planteado Máximo puertas adentro.

También aprovechó la ocasión para vincular la falta de cohesión interna del oficialismo con la persistente caída en los ingresos que padecen los trabajadores. “No estamos en una situación buena. Estamos en una situación no solo de crisis económica y social sino también una crisis política y entendemos que el partido tiene que ser el elemento dinamizador que redefina la iniciativa y la pelea en representación de la gente”, concluyó Larroque.

El Presidente había definido los reemplazos junto a su mesa chica durante el último fin de semana largo y los hizo saber mediante un comunicado oficial pasado el mediodía del lunes. Si bien no sorprendió el desembarco de Tolosa Paz en la cartera que administra la ayuda social y los planes, sí la designación de Olmos, una dirigente del PJ porteño –de confianza del vicejefe de gabinete y amigo presidencial, Juan Manuel Olmos-, con pasado en el menemismo.

Para el massismo se trata de una dirigente “moderada” y en las últimas horas dejaron trascender que no cambia la planificación adoptada por el titular de Economía. Pero para el cristinismo resulta una suerte de continuidad de la gestión del resistido Claudio Moroni, a quien fueron horadando desde el 2020. De hecho, el funcionario aprovechó el recambio ministerial que abrió el portazo de Eli Gómez Alcorta para presentar su renuncia por “un desgaste” que estaba complicando su “salud”.

En la CGT también habían manifestado su desagrado por no haber sido consultados por la elección de la nueva titular de la cartera laboral. Pero durante la víspera el secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, le bajó el tono a la polémica: “Tampoco es un apocalipsis que no nos hayan consultado”.

Menos diplomático resultó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que calificó a la flamante funcionaria como “una mujer que no tiene experiencia en el ambiente laboral”. También fustigó al Presidente por su decisión inconsulta: “Alberto no nos habla, hace mucho no tenemos comunicación”.

En Casa Rosada optaron por bajar el tono al recambio ministerial. Si bien era sabida la intención de “Juanchi” Zabaleta de regresar a Hurlingham para pelear la conducción del municipio con La Cámpora, no se descarta que surjan nuevas tensiones, en este caso de Tolosa Paz, con los funcionarios vinculados a las organizaciones sociales. “Es como un matrimonio, estamos juntos pero siempre hay alguna pelea”, se excusó una calificada fuente del oficialismo.

Lo cierto es que estos funcionarios no participarán de la conmemoración por el 17 de Octubre que organiza la CGT en Obras Sanitarias y al cual podría ir, aún sin confirmación, el Presidente. Por la tarde se concentrarán en el estadio de Laferrere, en La Matanza.

Es que el próximo lunes las divisiones del FdT, silenciadas durante algún tiempo por la llegada de Massa al gabinete y luego por el atentado contra Cristina, aflorarán con todo vigor.

La falta de un norte común entre las tribus de la coalición oficialista también dan cuenta que no sólo Zabaleta podría dejar su licencia al mando del municipio. Antes del fragor de la campaña de 2023, el ministro Jorge Ferraresi (Vivienda) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), podrían regresar a Avellaneda y San Martín, respectivamente, para “ordenar” el territorio con vistas a los futuros comicios.