Los médicos platenses no atienden por IOMA y denunciaron amenazas

Lejos del acercamiento, en las horas previas al corte de cobertura por dos días, pareció profundizarse la grieta entre la Agremiación Médica Platense y el IOMA. Con todo, las 400 mil personas afiliadas a la obra social más importante en la Región deberán tener en cuenta que si hoy y mañana necesitan realizar una consulta médica tendrán que abonar como si no tuvieran obra social.

En vísperas de la puesta en marcha de la medida, la Agremiación difundió un comunicado donde denunció que se “recibió en el día de la fecha una cédula intimidatoria y extorsiva por parte del IOMA”.

En esa línea, avanza el texto indicando que “el IOMA se dirige a las y los profesionales médicos extorsionándolos, ya que afirma que toda atención médica en la que los afiliados al IOMA deban abonar como particulares, obligará al Instituto a realizar los débitos correspondientes, aplicar medidas disciplinarias y considerar como servicio insatisfactorio a aquellos/as profesionales que adhieran la medida excluyéndolos del padrón de prestadores del IOMA”.

Ante una consulta de este diario, una fuente de la obra social insistió con el cuestionamiento de legitimidad de la medida de fuerza expresado el martes y se añadió que esas medidas se aplicarán en caso de que haya denuncias de los afiliados por el corte de la cobertura. “Nosotros vamos a estar del lado de los afiliados”, definió la fuente consultada en la conducción del IOMA.

En su declaración, la Agremiación también manifestó: “Rechazamos la violencia institucional y manifestamos nuestra profunda preocupación por el atropello a los derechos laborales y sindicales de los médicos y médicas que defienden sus honorarios y condiciones dignas de trabajo”.

cruce por el aumento

La discordia se generó en torno al plan de recomposición de los honorarios médicos para este año.

El fin de semana, la AMP anunció la protesta con otra nota pública a través de la que señaló “la negativa de IOMA de cumplir en tiempo y forma con los porcentajes de aumento acordados para lo que resta del año”.

Se apuntó en ese sentido que en las negociaciones con la obra social se había acordado un aumento para este año del 60 por ciento, cuya última cuota se pagaría en el mes de noviembre. Según la AMP, la obra social pasó ese último pago a diciembre.

El martes, el presidente de IOMA, Homero Giles, había manifestado que “además de ser algo imprudente e irreflexivo el planteo de la dirigencia de la Agremiación, es un tema que está solucionado”.

Según sus palabras, la obra social, aplicó una suba sobre el nivel acordado antes: “En la última reunión del día 22 de septiembre donde participaron el vicepresidente del IOMA y el director General de Administración, el presidente de la AMP y su relator de cuentas, se les esclareció esa situación y se les comunicó que les vamos a otorgar otro incremento del 10 por ciento a partir de octubre, con lo cual también es falso que el incremento anual es del 60 por ciento. Se les dijo claramente que el incremento anual es del 70 por ciento y no está cerrado el año y que en dependencia de la inflación y las paritarias estatales puede haber otros incrementos”.

bono

Todo ocurre en un contexto de tensiones recurrentes por el valor de los honorarios médicos que la obra social negocia con la entidad.

A la vez, en los consultorios se sumaron en los últimos meses dos novedades para afiliados a esa y otras obras sociales.

En primer lugar un bono adicional dedicado a cubrir costos de mantenimiento, que fijó el Colegio de Médicos y luego dio de baja en otro cruce con IOMA.

Luego, las sociedades que integran a los profesionales según sus especialidades, crearon otro bono, esta vez de carácter voluntario. Se les pide el pago a afiliados a IOMA y al resto de las obras sociales.

“la verdad no amenaza”

Anoche, desde la obra social se distrinuyó un comunicado en el que, bajo el título “la verdad no amenaza, no intimida ni extorsionase”, se expresó que “la entidad de profesionales firmó un convenio que está incumpliendo por una medida unilateral que dejaría sin atención médica a miles de personas afiliadas de La Plata. Esta situación empuja a IOMA a hacer respetar lo rubricado y a realizar los procesos administrativos necesarios para garantizar el derecho a la salud de su universo afiliatorio”.

Así, en respuesta a la denuncia pública de la Agremiación, se indicó que “de ninguna manera IOMA toma decisiones arbitrarias, extorsivas o hace amenazas para con las médicas y médicos como quiere hacer creer esta entidad. Muy por el contrario siempre la obra social estuvo dispuesta al diálogo y a tratar de resolver las demandas que plantearon en otras oportunidades y no justamente en esta”.

Así, se sostuvo que IOMA “tiene la obligación y la responsabilidad de defender y bregar por los intereses de sus afiliadas y afiliados”. Luego, se indicó que “desde 2019 a esta parte nunca el IOMA se dirige a las y los profesionales médicos extorsionándolos como asegura la dirigencia de la AMP y menos ha ejercido violencia institucional. Violencia y extorsión es pretender cobrarles a las personas afiliadas de La Plata como particular. Eso se llama extorsión y el `si no pagás, no te atiendo´ es amenaza”.