“Te mando un dedo, tengo secuestrado a tu hijo”

Un platense vivió ayer un desagradable momento tras sufrir un intento de secuestro virtual. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana. Según explicó a este diario, se encontraba abocado a sus tareas cuando sonó su teléfono y comenzó la pesadilla.

Describió que los desconocidos se hicieron pasar por “representantes del Ministerio de Salud” y que comenzaron a entretejer la trampa abordando el tema de la pandemia de Covid-19. “Me indicaron que debía pasar a buscar el pase sanitario físico en el último lugar que me vacuné y hasta me preguntaron si había tenido Covid”.

“Además dijeron que estaban haciendo una estadística para que la gente pudiera viajar al exterior sin hacer un código de validación.

El momento de susto llegó cuando su interlocutor le dijo. “Tenemos secuestrado a su hijo. Haga lo que nosotros le digamos porque si no le vamos a mandar un dedo en una caja”, reprodujo con palabras exactas. “Zafé porque mi hijo estaba acá. No había ido a la facultad. Pero si no está tu hijo con vos en ese momento sería un desastre”, analizó tras el inesperado llamado.