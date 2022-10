Un obispo uruguayo destrozó a "Tini" por su hit "Triple T": "¿Escucharon la letra?"

La canción de "La Triple T", de "Tini" Stoessel, tiene aproximadamente 75 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube y es uno de los hitazos que compuso en este 2022. Pero en las últimas horas, un obispo uruguayo llamado Jaime Fuentes, criticó su letra duramente.

En un video filmado por el propio Jaime, advierte sobre lo que quiere contar la historia de este tema en particular, teniendo en cuenta que muchos chicos y chicas pequeñas, escuchan a la ex actriz de "Violetta". "Me llamó la atención ese extraordinario éxito que tuvo la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más. Me entró la curiosidad por saber las causas de su éxito. Sobre todo me dirijo a los papás y las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores y visualizaciones. ¿Ustedes han escuchado las letras?”, se preguntó.

“Son padres y madres de familia que seguramente no sabían o no escucharon y no prestaron atención a esto que acabo de leer”, manifestó preocupado el obispo. “¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando a las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia. Quiero pensar que a ningún papá o mamá piense ‘bueno, está perfecto, es una pavada’. El que piense que es una pavada, pobre de él. Lo siento en el alma", remarcó.

En otras de sus duras declaraciones, afirmó: "No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. Y no decir nada y ponerme a hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico".

Por último, Jaime Fuentes manifestó: “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás y a las mamás”.