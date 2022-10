Inseguridad vial: el fiel reflejo de una sociedad que vive acelerada

“En las sociedades se maneja como se vive”. Esta simple descripción, que algunos podrían ubicar dentro de los silogismos, aplica a la vida de todos los días. A la realidad cruda y dura, ya que es indudable que en aquellos lugares donde se hace culto de las normas y, la educación es un valor en sí mismo, los resultados sean diametralmente opuestos, para mejor, a los otros donde gana “el vale todo”, “a mi no me va a pasar” y, lo que es aún más terrible, “no me importa absolutamente nada”.

El tránsito, en ese sentido, es un fiel reflejo de nuestra situación social y cultural. No tanto la económica, ya que, a decir de los especialistas, el 90 por ciento de los accidentes se produce por un error humano causado en la inobservancia de un reglamento, en una conducta impropia para quien tiene a su cargo la conducción de un rodado o en la violación de una ley. Lisa y llana.

Los problemas mecánicos o, por ejemplo, la incidencia del estado de un arteria o ruta, es ínfima en comparación con lo mal que se conduce.

Sí es verdad que la gente está desbordada. Y ahí sí tal vez se explique el alto nivel de violencia que existe en la calle, donde a menudo se suelen ver discusiones y también situaciones de agresión física.

En nuestra región, integrada por La Plata, Berisso y Ensenada, en lo que va de 2022 se produjeron 52 incidentes viales de consecuencias trágicas. Ocho casos más que en 2021, a la misma altura del año.

En base a un registro estadístico que elabora este diario con información judicial y policial, desde el 1° de enero, cada 5 días y 11 horas fallece una persona en el marco de un siniestro callejero. Es un dato que preocupa y mucho. Lo mismo que la cantidad de motociclistas que han perdido la vida en comparación con el número total de víctimas: 30, número que representa un 57,69 por ciento y lo coloca por encima de la media nacional, que se ubica en los alrededores del 50 por ciento.

Los meses de mayor conflictividad en materia de tránsito fueron marzo y agosto, con ocho muertes. Pero agosto tuvo la particularidad de que todas fueron personas que conducían motocicletas.

Después enero tuvo cuatro casos fatales; febrero cuatro; abril cuatro; mayo cuatro; junio cinco; julio tres; septiembre seis y octubre los seis restantes.

Como se dijo, a las 30 personas que fallecieron conduciendo una moto, hubo otras once que iban en auto, cuatro en bicicleta, cuatro estaban a pie, una circulaba en un camión y dos en camioneta.

Se sabe que en la mayoría de los hechos la imprudencia, la negligencia o la inobservancia de los reglamentos, que son la raíz de los delitos culposos, confluyen a la hora de provocar un siniestro fatal.

Esos factores pueden darse por separado o de manera conjunta. Y si bien nadie puede descartar un infortunio, como podría ser un desperfecto mecánico, el factor humano, como se dijo, siempre es el de mayor preponderancia en esta materia.

Por eso los especialistas insisten con que la educación vial es una de las formas más efectivas de encarar la cuestión con miras a un cambio de paradigma y, según su criterio, debe hacerse desde la etapa escolar. Semáforos que se cruzan en rojo, velocidades desmedidas, maniobras imprudentes o la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, lamentablemente siempre aparecen en medio de una tragedia de estas características.

“Hay que concientizar a la población y la mejor herramienta es la educación vial”, reafirmó un experto en accidentología.

Volviendo a las motos, los registros tienen un por qué. Primero el incremento sostenido del parque de motos, un vehículo que se caracteriza por ser más accesible y práctico en el marco de un tránsito cada vez más congestionado. Y después, los controles viales insuficientes.

PICAN EN PUNTA

Por estos días, el perfil de las víctimas de tránsito más frecuente en el país es jóvenes, varones y motociclistas. En nuestra región, la estadística es clara: de los 52 fallecidos, 43 eran hombres y solo nueve mujeres.

Se estima que usar casco disminuye un 73 por ciento las posibilidades de morir en un accidente de tránsito a bordo de una moto. Sin embargo, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la cantidad de motociclistas que lo usan alcanza al 90 por ciento, en el resto del país hay un elevado número de motociclistas que no lo utilizan.

Los datos que manejan los expertos muestran otras aristas del mismo drama: por caso, se estima que por cada motociclista que muere en un accidente vial hay dos que sufren lesiones severas que provocan algún tipo de discapacidad permanente.

En cuanto a las edades de los afectados, si bien la mayoría es gente joven, también los hay de mediana edad: se estima que el 58 por ciento son menores de 47 años.

Las lesiones en la cabeza, en tanto, son las que explican el 80 por ciento de las muertes a bordo de una moto en la Argentina. Muchas de esas muertes se producen en accidentes donde no participan otros vehículos: solo el motociclista, que pierde el control de la moto.

PARA MUESTRA, BASTA UN BOTÓN

Hace pocos días, en pleno centro de la Ciudad, se produjo un terrible accidente de tránsito, que no terminó en tragedia de milagro. Se trata del siniestro ocurrido en la esquina de 5 y 51, en el corazón de lo que se denomina como La Plata Soho, donde chocaron dos coches y uno de subió a la vereda de un restaurante que, como se sabe, están plagados de mesas colocadas sobre la vereda y también en la misma calle.

El evento arrojó algunos lesionados de carácter leve, aunque marcó lo que, en materia vial, parecería ser el reino del revés.

Sobre ese hecho, Pedro Perrota, titular de la ONG Corazones Azules, aseguró que “en mayo elevamos una nota al intendente, Julio Garro, solicitándole que informe cual es el marco normativo que habilita a los locales gastronómicos a que puedan colocar mesas y sillas sobre las calzadas, a la vez que le advertimos que nos encontrábamos ante un riesgo potencial habilitando este tipo de situación”.

En la nota, la ONG advierte que se debe considerar un “riesgo potencial” la ubicación de las mesas sobre la calzada porque representa una alta probabilidad de ocurrencia de siniestros, ya sea por una mala maniobra por parte del conductor o de una falla mecánica en un vehículo.

“Una vez más le pedimos a las autoridades del municipio que adopte medidas preventivas para evitar tragedias. Esto se debe tomar como una advertencia en la cual la fortuna hizo que, si bien hubo personas lastimadas, no tuviéramos que lamentar víctimas fatales”.

Perrota, en muchas oportunidades, ha sostenido que “La Plata sigue estando entre las ciudades del país con más siniestros e incidentes viales por habitantes. Y esto pasa porque no se ha tomado a la seguridad vial como una política pública activa”.

“Es fundamental realizar campañas de educación vial efectivas y constantes para poder lograr un cambio cultural vial y realizar un efectivo contralor del cumplimiento de las leyes de tránsito, para así bajar drásticamente la cantidad de muertes, invalidez y familias destrozadas que los evitables siniestros viales provocan”, concluyó.