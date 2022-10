Yanina hizo un paralelismo entre los “cuernos” de Icardi y Latorre y lanzó: “Me dan lástima”

Yanina Latorre es una “experta” en el tema de Wanda Nara y compañía y suele hablar con los protagonistas del escándalo, de hecho, fue una de las primeras en tener información el año pasado cuando la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez estalló por los aires. Y ahora, en medio de una de las tantas opiniones sobre el culebrón que día a día escribe nuevos capítulos, la panelista se atrevió a trazar un paralelismo entre el futbolista y su marido, Diego Latorre, quien tuvo un affaire con Natacha Jaitt.

“¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas, que te mete los cuernos, incluido mi marido? Me genera una profunda lástima. Me parece un pobre boludo. No me da ni para vengarme”, manifestó, sin filtros, Yanina, recordando tal vez su año más oscuro cuando la fallecida mediática contó intimidades de los gustos sexuales de su marido y que habían puesto en práctica juntitos.

Después de una separación y miles de episodios, Yanina terminó perdonando a su marido aunque siempre que puede le recuerda lo mal que se portó. En este sentido, agregó: “Me creo más que él. Tiene que mentir, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo ‘pobre’. Yo no me humillo”.

Y tras dar su opinión, se refirió a la actitud vengadora de Wanda Nara, que desde que anunció su separación se muestra a pura joda en este país, alimentando versiones de romance con L-Gante.

“Yo tampoco haría las cosas que hizo Wanda, toda esta exposición berreta que hace. A mi no me gustó que Diego salga a hablar, fue obligado. No habló de mis hijos. Se manejó todo distinto. Yo no agarré a un L-Gante, no agarré tipo, no hice historias en Instagram. ¿Sabés cuál era el consejo que me daban? Salí a garch.. ¿Para qué? Yo tenía que resolver otras cosas. Y si lo hubiera hecho, no lo publico, no juego, no hago vivos. Esto que hace... desarmás una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil”.