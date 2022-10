Atlético de Madrid se metió en la conversación

Atlético de Madrid, con los argentinos Rodrigo de Paul y Nahuel Molina entre sus titulares, venció por 1 a 0 de visitante a Athletic Bilbao y ya se encuentra en zona de Champions League, en un partido de la novena fecha de la Liga Española.

En la Catedral de San Mamés, los “colchoneros” consiguieron los tres puntos gracias a un tanto del francés Antoine Griezmann. En el equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone, en el segundo tiempo ingresó Ángel Correa por su compatriota De Paul.

Elche, último y sin victorias en la Liga, rescató más temprano un empate 2-2 en su visita a Valencia, en un cotejo que marcó el regreso del DT Jorge Almirón a su banca.

El equipo propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik se puso en ventaja a los 29 minutos con un penal de Pere Milla, quien a los 65’ consiguió la igualdad definitiva luego de que el uruguayo Edinson Cavani revirtiera el resultado a favor del local (41’ y 45’+2, de penal).

El doblete del atacante “charrúa” significó sus primeras conquistas en el club valenciano, al que arribó esta temporada con la intención de llegar en buena forma al Mundial Qatar 2022.

En otro partido de la jornada, Sevilla logró la primera victoria del ciclo del argentino Jorge Sampaoli, al imponerse 1-0 en su visita a Mallorca, con tanto del serbio Nemanja Gudelj.

La novena fecha continuará de la siguiente manera:

Hoy: Celta vs. Real Sociedad (9.00, DirecTV Sports); Real Madrid vs. Barcelona (11.15, DirecTV Sports); Espanyol vs. Valladolid (13.30, DirecTV Sports) y Betis vs. Almería (16.00, DirecTV Sports). Mañana completan Villarreal-Osasuna (16.00, DirecTV Sports).