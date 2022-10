El 17 de Octubre: la CGT contra La Cámpora y duras frases por el peronismo dividido

Mientras la Plaza de Mayo se va colmando de militantes por el Día de la Lealtad peronista, hubo fuertes cruces que no hacen más que reflejar la división dentro de ese espacio que además vive una interna que volvió a profundizarse. Los distintos sectores del Frente de Todos (FdT) y un sindicalismo dividido recordarán hoy los 77 años de aquel 17 de octubre de 1945 con múltiples actos y convocatorias, en el contexto del constante, y débil, llamado a la unidad de la coalición que viene haciendo el presidente Alberto Fernández, que no participará en ninguno de los actos a pesar que es el titular del Partido Justicialista nacional. Claro que también se suma en estas manifestaciones la ausencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner que, según los argumentos en su entorno, la resguardan tras el ataque sufrido en la puerta de su departamento del barrio Recoleta..

Lo cierto es que se realizará un acto en Obras Sanitarias que organizan los gremios de la CGT más cercanos a Alberto Fernández -que no habría sido invitado-, mientras que los sindicatos afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a La Cámpora, el PJ bonaerense y otras organizaciones sociales, realizarán una marcha a Plaza de Mayo.

Fue en ese marco que hoy el Secretario general de la Juventud Sindical Peronista, Sebastian Maturano, pidió más lugar dentro del peronismo para el movimiento obrero y apuntó contra La Cámpora. Dijo que "hoy en el PJ hay 113 miembros. 14 son del movimiento obrero y 15 de La Cámpora. No tengo nada contra ellos, pero ¿son más importantes que nosotros?". Además aseguró que "todos sabemos que los planes sociales no son trabajo. Queremos trabajo digno para ahorrar, comprar nuestra casa. No sobrevivir con un plan, queremos desarrollarnos".

Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Peajes, Facundo Moyano, manifestó que la decisión de hacer actos separados por el Día de la Lealtad peronista "es una postal de la división y de la realidad económica, política y social que atraviesa la Argentina". Además Héctor Daer, líder de la CGT, habló sobre el rumor de un plan de estabilización que prepara el gobierno, negando así un rechazo de la organización pero pidiendo que los trabajadores "estén sentados en la mesa". Y disparó: "La CGT lo que quiere es discutir cómo estabilizamos al país. El movimiento quiere participar. No es la simpleza de congelar, porque después nos congelan el salario y los precios no los alcanza nadie. Necesitamos el plan de estabilización y sentarnos ahí para discutirlo para que no sea con el lomo de los compañeros".

Mientras que el presidente Alberto Fernández consideró este mediodía que el Día de la Lealtad peronista es una fecha especial para el justicialismo pero a la vez constituye una "propiedad de todos los argentinos", y destacó la "incorporación" de los trabajadores a la sociedad llevada adelante por Juan Domingo Perón. El mandatario se expresó en estos términos al encabezar el acto de inauguración de la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

En la Plaza de Mayo

En tanto, en la Plaza de Mayo se preparaba la celebración por el 77º aniversario de aquel histórico 17 de octubre del año 1945, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social" y con los primeros militantes que se abrían paso bajo el sol para garantizarse un lugar. El escenario donde los oradores brindarán sus discursos fue instalado en medio de la plaza y detrás de la pirámide de Mayo, donde fueron distribuidas cerca de 250 sillas.

"Todos con Cristina" y "Néstor vive" son algunas consignas que adornaban el entorno y las imágenes de líderes populares como el Papa Francisco, Evita, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Juana Azurduy, San Martín, Néstor y Cristina Kirchner, Mercedes Sosa, Carlos "Indio" Solari y Estela de Carlotto también ilustraban enormes banderas.

Se hicieron presentes diferentes organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), el Sindicato de choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y el Sindicato Único de Fleteros (Siunfletra), entre otros.

Entre ellos se destacaba la presencia del gremio Camioneros, que dispuso una bandera gigante en la fachada del Cabildo y otras pancartas distribuidas en la plaza con frases del secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, como leyenda. Varios de los afiliados de ese gremio se encontraban este mediodía ya congregados en la Plaza de Mayo y la batucada de ese gremio, La Famosa Recoleccion & La Banda De San José, ya estaba preparándose para poner ritmo a esta jornada.

Mientras tanto, se encendían las parrillas en las inmediaciones para vender los tradicionales choripanes, hamburguesas y sandwiches de bondiola, y los comerciantes ofrecían productos con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o consignas del Partido Justicialista. También había puestos con oferta de comida vegana o sandwiches de salame que ya tenían a sus primeros interesados.

Además, en la Plaza había instaladas las banderas de diferentes intendentes del PJ como Fernando Moreira (San Martín), Alejandro Granados (Ezeiza) y Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, ambos con licencia en los municipios de San Martín y Escobar, respectivamente.