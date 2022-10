Duro mensaje de Máximo Kirchner al Gobierno desde Plaza de Mayo: "La Argentina necesita un respiro"

Sin la presencia de Alberto Fernández, los distintos sectores del peronismo que conforman el Frente de Todos y un sindicalismo dividido conmemoran este lunes el Día de la Lealtad Peronista con múltiples actos y convocatorias.

Las columnas concentraron en el Centro porteño, en Diagonal Norte y 9 de Julio, para ir hacia las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Allí los espacios políticos alineados con Cristina Fernández de Kirchner se juntaron para celebrar el 77º aniversario del 17 de octubre del año 1945, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social".

Por otro lado, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera el camionero Pablo Moyano, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Palazzo más las dos CTA, participaron de la marcha a Plaza de Mayo junto a La Cámpora y el PJ bonaerense que preside el diputado Máximo Kirchner.

Fue Máximo que habló sobre el escenario montado en la Plaza de Mayo y le respondió a la CGT: “El desafío por delante no es ver quién tiene lugar en las listas”. Los dirigentes de la central obrera había planteado en su acto en Obras Sanitarias que quieren “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, en alusión al lanzamiento de su espacio político-sindical.

Asimismo, el ex jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió: “Nuestros trabajadores, aparte de sus paritarias, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”.

Y de cara a las elecciones del año que viene, consideró: “No podemos darnos el lujo de la tristeza, tiene que haber esperanza. Esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante y ofrecer en 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga”.

Por último, volvió a atacar al ex Presidente Mauricio Macri: “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba. Maleducado. Alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo, que confió en él para salir adelante?”.