Sinónimo de misterio: Rodolfo Valss, la histórica voz de Gran Hermano

Si hay una característica que quienes hayan visto o consumido alguna temporada de Gran Hermano no se olvidarán es, sin dudas, la voz del reality. En sus primeros años era una persona -dentro del confesionario- completamente desconocida y fuera de la casa, un verdadero misterio.

Quien llevó a cabo todas las temporadas con su voz imponente es Rodolfo Valss, por supuesto locutor pero además, cantante y actor. No solo es a quienes los participantes acuden para sacarse todas las dudas, también es quien recibe los votos de las nominaciones y un referente del producto.

Tiene más de cuarenta años de trayectoria. Participó notablemente en Operación Triunfo como coach. Luego debutó y generó éxitos durante diez años en las tablas, con giras por Estados Unidos y Europa, entre otros.

Fue parte del electo de Chicago; El hombre de la Mancha; Eva, el gran musical; La Bella y la Bestia; El Principito, Discepolín y yo, Orestes, last tango; Te quiero, sos perfecto, cambiá y La Novicia Rebelde.

El equipo de Gran Hermano que conforma este año estará integrado también por Santiago del Moro en la conducción y Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Ceferino Reato, Nati Jota, Juariu y Diego Poggi en el panel de debate y en las redes.

Contrario a lo que se imagina, Rodolfo Valss no se alegra de ser reconocido por ser la voz del reality más famoso del país. “Me duele un poco”, le contó tiempo atrás a La Nación. “Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego o porque no me hayan visto en el teatro, sino porque significa que se ha perdido la experiencia teatral, que es hermosa”, agregó.