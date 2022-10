Mora Jabornisky , de "Gran Hermano", estrenó el nudismo en el nuevo reality

Se trata de Mora Jabornisky, que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 con intenciones de romper esquemas, fue la primera participante de esta edición que ya hizo un desnudo ante las cámaras.

Luego de la primera gala del ciclo, la joven misionera, que ingresó estando de novia pero aseguró tener una relación abierta, se levantó esta mañana, después de acostarse a las 8 y dormir tan sólo dos horas, y lo primero que hizo fue pedir el baño, el único que tiene la casa, para darse una ducha. Así, y sin dudarlo, rompió el hielo del nudismo en la casa. Es que, a diferencia de sus compañeros que se habían bañado en ropa interior, Mora decidió darse su primer baño en el reality totalmente desnuda y sin importarle la presencia de las cámaras.

En ese contexto, el diálogo se dio sobre las cámaras: "Mora, ¿vos te bañaste en bikini?", le preguntó María Laura Álvarez a su nueva compañera de convivencia.

"Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, porque dije 'ya fue, "El que quiera mirar, que mire", le contó la participante, en una charla que tuvieron en el patio.

Así, Mora, la primera participante en bañarse sin ropa. Vale destacar que, Mora, oriunda de Posadas, Misiones, fue la cuarta participante en ingresar al reality. Con tan sólo 21 años, en su carta de presentación sorprendió con su fuerte historia de vida.

La joven contó que perdió a su mamá biológica por una dura enfermedad cuando era muy pequeña. Fue entonces que ella y su hermana mayor, Clara, se quedaron solas con su padre Jorge, quien luego de un tiempo conoció a Cristina, su madre del corazón.

Finalmente, su padre falleció al tiempo y Cristina se hizo cargo de las pequeñas. Antes de su ingreso a la casa, Mora estaba estudiando Ingeniería civil en Buenos Aires, pero según explicó desde que era una niña tenía el sueño de ser parte del reality, ahora conducido por Santiago del Moro.