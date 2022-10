Otra vez se complicó solo, con errores que le costaron goles

Estudiantes está ciertamente muy lejos de lo que supo ser meses atrás. Y la realidad es que son muchas las cosas que preocupan en un Pincha que genera poco y que encima le facilita a los rivales las chances para abrir el marcador.

Contra River en el Monumental hace algunas fechas atrás fue Jerónimo Pourtau, con un error que costó el 1-0 y también varias fechas fuera de las convocatorias. De hecho, desde aquel partido el juvenil arquero no volvió al banco de los suplentes. Y de no atajar ayer Mariano Andújar, Juan Pablo Zozaya habría sido el titular y no el nacido en Brandsen.

Luego fue contra Huracán, con dos penales, uno de Leonardo Godoy y el otro de Luciano Lollo, para los dos tantos de Franco Cristaldo en la caída 3-1 ante el Globo en el Ducó.

El ex Banfield pagó su condena, y ayer fue suplente del juvenil Santiago Núñez, quien mostró cosas interesantes pese a la goleada sufrida en Vélez ante los dirigidos por Alexander Medina.

Y ayer, además de un nuevo penal (en este caso del paraguayo Jorge Morel), fue el turno de Pablo Piatti.

El experimentado delantero, que otra vez fue alternativa desde el banco, prácticamente sentenció las chances de los suyos.

Lejos de su mejor versión desde hace tiempo, mandó un pase atrás muy corto, el cual aprovechó el ingresado Abel Osorio para un 2-0 que derrumbó por completo las ilusiones de Estudiantes.

A partir de allí, y nuevamente con un error de sus propios protagonistas, todo fue cuesta abajo en el León.

Del 0-1 con River al 0-5 final. Del 1-1 con Huracán al 1-3 en el Ducó. Y del 0-1 con el Fortín a un 0-4 con el cual el equipo parece haber tocado fondo de manera definitiva.

Lo cierto es que, como nunca, el Pincha es artífice de su propio destino. La diferencia con su buen pasado reciente es que ahora se lastima solo, y en el momento en que más le cuesta hacer lo mismo en campo ajeno.