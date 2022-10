VIDEO. Protesta de personal de maestranza en las Torres de Administración

El personal de Maestranza de las Torres I y II de la Ciudad se manifestaron este miércoles en el pie de las oficinas administrativas contra la empresa que los nuclea. Los reclamos son frente al desconcierto del desempleo futuro y las denuncias que ya pesan sobre la misma.

A través del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Mantenimiento y Maestranza explicaron que hay compañeros con problemas de salud que cuentan con entre 17 y 23 años de antigüedad y, en plena pandemia, la empresa Distribon ganó la licitación pero cuando tomó el mando los despidió ignorando la situación.

Además, reclamaron que “cada vez que hay licitación, perdemos antigüedad y vacaciones”. “Distribon entró en plena pandemia y nosotros nunca tuvimos burbuja de aislamiento, nunca dejamos de trabajar y estuvimos acá, cumpliendo el horario”, agregaron.

“Esta empresa llegó y despidió a once compañeros, todos mayores y enfermos. Se armó una lucha de seis meses con ollas populares, cortes de calle y paros hasta que logramos que el Ministerio de Trabajo nos diera una audiencia. Ganamos y conseguimos que los compañeros vuelvan y cobren el sueldo de los seis meses”, detallaron.

El problema comenzó nuevamente cuando se abrió nuevamente la licitación y aún con una denuncia en su contra por parte del Ministerio de Trabajo, les permitieron presentarse y Distribon volvió a ganar “porque pasaron el precio más bajo” de los presupuestos.

El mayor miedo de los trabajadores es que “va a volver a pasar lo mismo”. “El Estado es cómplice, no tendrían que haber permitido que se presenten. Hace dos meses ganaron en el Ministerio de Economía y ahora hay 16 despedidos”, sumaron.

Según denunciaron, en el Hospital de Niños los trabajadores se encuentran de paro ya que hasta antes de ayer no habían cobrado su sueldo. La angustia se apodera de ellos y el desconcierto genera un mar de dudas. “Estamos en Asamblea permanente, esperando una respuesta del director de las Torres, Cesar Peri, que no nos quiere dar una respuesta oficial y dice que no sabe qué va a pasar”, concluyeron.