"Me arruinaron la vida": así atraviesa sus días el hincha de Gimnasia baleado por la policía

La feroz represión policial el pasado 6 de octubre en el Bosque, cuando se disputaba el partido entre Gimnasia - Boca, dejó como víctima fatal a César "Lolo" Regueiro, quién había ido junto a sus hijos y nietos a alentar al Lobo. "Lolo" fue el único fallecido de aquella noche trágica, pero hubo decenas de heridos -entre menores y adultos-, de los cuales muchos quedaron con graves secuelas, irreversibles.

Uno de ellos es Rodrigo Arballo, socio e hincha desde la cuna de Gimnasia, que aquel jueves -trágico- se acercó 20 minutos antes del inicio del partido, pero ya las puertas estaban cerradas por la policía bonaerense. Tal como informó EL DIA en sus ediciones anteriores, Arballo fue baleado a quemarropa en el rostro por un efectivo y tiene serias chances de perder la visión.

"Me arruinaron la vida", confesó a este medio Rodrigo, que por estas horas será operado en un nosocomio de la Ciudad por una fractura maxilofacial producto del balazo en la cara.

Rodrigo, un "tripero de ley", es consciente que él si "está para contarlo", y lamenta mucho el fallecimiento de Lolo, por que el pide justicia. Pero claro, las graves secuelas del ataque hacen que transite sus días cargados de incertidumbre casi desesperante: no sabe si podrá volver a ver como hasta el jueves a la noche, y además, confirmó que no podrá volver a trabajar como chófer de un transporte junto a su mamá hace 17 años.

"Yo viví toda la vida de eso. Es todo muy triste, porque yo con 38 años siento que me arruinaron la vida y no hay nada que sane el dolor de perder un ojo. En pensar que se vienen muchas más operaciones y todo los problemas psicológicos que me quedarán por este dolor, vivo triste y llorando todos los días", reveló el simpatizante tripero y agregó: "No me puedo recuperar anímicamente".

En este sentido mañana, a dos semanas exactas del lamentable hecho, Rodrigo será intervenido mientras que, paradójicamente, en el Bosque, se reanudará el partido que lo dañó para siempre.

Su esposa recibió nueve tiros en la espalda

Junto a Rodrigo esa noche 6 de octubre, estaba su esposa y hermana. En medio de la represión ejercida por los efectivos, Gisela -su mujer- recibió nueve disparos en la espalda. “No se les veía las caras, estaban todos con los gorros y cascos. Tiraban de cerca, a quemarropa. Mi señora tiene nueve tiros en la espalda y a mí me agarraron de lleno en la cara”, fue su relato.

En diálogo con EL DIA, Gisela contó que al día de la fecha las heridas "están cicatrizando", pero que el dolor y miedo fue inmenso ya que "creyó que la mataban".