En JxC preocupa el eventual apoyo “libertario” a la suspensión de las PASO

En Juntos por el Cambio observan con preocupación una eventual “alianza” del Frente de Todos y el bloque liberal de Javier Milei que permita destrabar una eventual eliminación de las PASO.

La mayor alianza opositora viene cuestionando los cambios en las reglas electorales en distritos como San Juan o Salta pero advierte sobre un trabajo silencioso del oficialismo en Diputados para eliminar las primarias del calendario electoral de 2023 a nivel nacional.

Si bien dicha enmienda tendría un paso sin estridencias por el Senado, en Diputados si o sí necesitaría un acuerdo del FdT con una parte de la oposición: hoy esos votos saldrían de la mitad del Interbloque Federal –el bonaerense Florencio Randazzo dijo que no la acompañaría a contramano de los diputados que responden al cordobés Juan Schiaretti- y de los tres legisladores libertarios.

Consciente de la posibilidad que caigan las PASO, Elisa Carrió sostuvo que tanto la UCR como el PRO estarían en condiciones de llevar adelante internas abiertas por su despliegue territorial. Pero nada dijo de las disputas por el liderazgo entre ambos espacios que inevitablemente podrían aflorar. Sólo le recomendó a Mauricio Macri un mayor “respeto” por el radicalismo.

El ex presidente, de gira por España, sigue jugando a la “ambigüedad” respecto una posible postulación en 2023: remarcó que podría “jugar” en los comicios sólo si alguno de los candidatos, como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, no representaran “el cambio” que, asegura, necesita el país. Lo que no quedó claro es si podría respaldar a uno de los precandidatos presidenciales o bien oficializar un nuevo intento por ocupar el sillón de Rivadavia.