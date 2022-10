La necesidad de estimular a la población para que clasifique los residuos

El reciclado de basura sigue siendo una materia pendiente en nuestra zona y en el país. Las investigaciones que se hacen desde diferentes áreas de la ciencia arrojan resultados poco alentadores en materia de crisis medioambiental y, uno de los ejes de mayor importancia para combatir una porción de este problema es el uso responsable de los recursos reciclables. Ello, sin dejar de destacar la proliferación en distintos barrios de muchos pequeños basurales, formados a cielo abierto.

Según una encuesta realizada por Ecoplas, que es una organización especializada en plásticos y medioambiente, en la Argentina el 64 por ciento de los usuarios separa los reciclables al momento de tirar los residuos. De ese porcentaje, 4 de cada 10 consideran que saben cómo hacerlo, mientras que el resto lo hace a pesar de que le falta información.

El estudio realizado a nivel nacional destacó que una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar, aunque el 83 por ciento de quienes no se ocupan de separar residuos dice que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no sólo una dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje.

En cuanto a nuestra zona, los últimos estudios realizados determinaron que, si bien en la población platense existe conciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente, el sistema de reciclado interviene sólo entre el 7 y 8 por ciento del total de los residuos, un porcentaje que, por ejemplo, contrasta con el 48 por ciento alcanzado en promedio por los países de la Unión Europea, pero que está en consonancia con la situación que se vive en muchos países de América, incluidos los Estados Unidos.

Sobre la incidencia de la pandemia de Covid-19, las cifras revelan que hubo un aumento en el nivel de concientización en el tema: un 21 por ciento de los encuestados se sumó a este hábito en sus hogares y se evidenció un consenso mayoritario en relación a los beneficios del plástico como recurso.

Por cierto que las cifras mencionadas son representativas de la conclusión de muchos ambientalistas que, aunque reconocen que se han producido avances, sostienen que el camino por recorrer es todavía muy largo. Un postulado que se puede aplicar tanto a nivel local, como nacional e internacional.

El objetivo del reciclado es separar y clasificar los residuos secos para reducir la cantidad de basura que se envía al relleno sanitario y, de esta manera, preservar el medio ambiente.

Científicos y funcionarios platenses establecieron que el reciclaje de la materia no orgánica o seca (papel, cartón, plástico, vidrio, lata) es uno de los principales procedimientos para reducir los niveles de basura que, en el caso de nuestra ciudad, van a parar al enterramiento de la planta de la Ceamse, en Ensenada.

Los ambientalistas aseguran que, además, a partir del reciclado, se simplifican los procesos industriales y se utiliza menos energía. Los materiales recuperados en buenas condiciones tienen valor económico. Por lo tanto aumentan los ingresos y mejoran las condiciones laborales de los recuperadores urbanos como son los cartoneros o trabajadores de cooperativas que realizan la recuperación de los materiales.

Otro de los datos positivos es que reciclar también prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios.

Se trata, en definitiva, de un sistema que, a medida que crezca, puede generar mayores beneficios. En este sentido, es importante que la Municipalidad estimule a la población a que se sume al hábito de la clasificación de residuos y darle, así, sustentabilidad al procedimiento del reciclado.