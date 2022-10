Alertan por un brote de casos de Gripe A y piden a la gente que se vacune

El anuncio oficial de que se registra en el país un preocupante aumento de casos de Gripe A, en cifras que no se registraban desde hace seis años, constituye un llamado de alerta que la sociedad no puede desoír y, al mismo tiempo, debiera inducir a las autoridades sanitarias a extremar esfuerzos para que no se demore la aplicación de la vacuna antigripal hacia todas las personas que están necesitadas de recibirla.

El informe suministrado desde el ministerio de Salud de la Nación indicó, además, que tan sólo en los últimos siete días, hubo cerca de 845.523 contagios y que hay largas colas en los hospitales para ser atendidos. Desde hace tres semanas que este fenómeno se registra y preocupa a los ámbitos de salud.

Tal como se informó ayer en este diario, la cartera sanitaria nacional mencionó que los principales afectados son los grupos de entre 25 y 34 años de edad y de 45 a 64 años. El comunicado señaló que desde que comenzó el 2022 se pudo “notar un comportamiento inusual tanto en la estacionalidad y números de casos registrados de influenza como por la frecuencia y la distribución de otros virus respiratorios, fundamentalmente metapneumovirus y parainfluenza”.

Está claro que en los últimos dos años la preocupación principal de la población pasó por el coronavirus, que tomó un rol protagónico central dentro de las enfermedades respiratorias. Por eso mismo, en este período se registraron faltas de vacuna contra la gripe pero la situación a la fecha ya se normalizó, según aseguraron fuentes gubernamentales.

Así también, se detalló que los síntomas principales de la Gripe A suelen ser la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos en exceso.

Si bien es cierto que ahora desde el ministerio de Salud se exhortó a la población a vacunarse contra la Gripe A, debe insistirse una vez más en la necesidad de que las recomendaciones formuladas encuentren su correlato en la plena y no discontinua disponibilidad de vacunas en farmacias y centros de salud.

En los últimos años no dejó de ser habitual que aparezcan estas inexplicables contradicciones por parte de las autoridades sanitarias que, por un lado, impulsan y promueven campañas preventivas que resultan ser imprescindibles y trascendentes, y por el otro, privan a las farmacias y a la población de las dosis que hacen falta.

A veces, también, surgen confusiones en torno a las fechas reales en que las vacunas están disponibles y esos factores, sumados, hacen que mucha gente mayor desista de acudir a los centros de vacunación, hasta no tener certeza de que finalmente podrán ser vacunados.

La experiencia acumulada -que, inexplicablemente, no deja de ser abundante en materia de demoras u otros trastornos- aconseja a las autoridades sanitarias a que se intensifiquen todos los esfuerzos destinados a garantizar la suficiente disposición de vacunas, especialmente cuando se inician y promueven campañas de estas características.