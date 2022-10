Gastón Fernández: “Daría cualquier cosa por volver vivir una charla técnica de Sabella”

Gastón Fernández soñó con la última función de los campeones en Estudiantes. También será la suya, la noche del 28 de octubre cuando se enfrenten el equipo ganador de la Copa Libertadores con el del Apertura 2010. La fiesta en UNO le revive recuerdos, anécdotas y momentos que lo marcaron como futbolista y persona. De eso y muchísimo más habló en un largo mano a mano con este diario.

“Tengo sensaciones difíciles de explicar. Me voy a encontrar con excompañeros con los que viví una época gloriosa y, además, por un ratito me voy a sentir jugador de fútbol profesional, algo que fue mi vida y que nunca se pierde”, arrancó.

-¿Alguna vez dudaste de la decisión tomada?

-No, cuando tomé la decisión estaba convencido. Ya sabía que era mi último año pero la pandemia adelantó todo. Estoy feliz de la carrera que hice y no necesitaba nada más.

-¿Ni siquiera en estos últimos partidos de Libertadores de Estudiantes te dieron ganas de volver?

-Cuando éramos jugadores no dimensionábamos lo que significaban esos partidos. El otro día con Paranaense lo comprobé. Terrible. El fútbol tiene algo maravilloso que no te lo da ninguna otra profesión. Más allá del partido hay miles de cosas alrededor, durante y después.

-¿Cuándo decidiste hacer este evento?

-Quiero dejar en claro que más allá de mi iniciativa de hacer mi último partido quiero que muchos de mis excompañeros también lo tengan porque ganaron cosas muy importantes en el Club y tampoco se pudieron despedir de la gente. Que los hinchas tengan a los últimos dos campeones en cancha y que ese equipo de 2009 esté en UNO será emocionante. El fútbol no sólo son las copas y los partidos sino las relaciones y amistades que te quedan al final de la carrera. Si en la balanza hay cariño a favor quiere decir que la carrera está saldada.

El plantel ganador de la Libertadores tenía a Mariano Andújar, Marcos Angeleri, Agustín Alayes, Crisitan Cellay y Mauro Bosell, entre otros, que no repitieron al año siguiente, ya con Agustín Orión, Marcos Rojo, Leandro González y Rodrigo López.

-Si se hubieran enfrentado en diciembre de 2010 esos dos equipos ¿quién ganaba?

-Y... hubiera sido complicado. El de 2009 tenía un estilo más claro para ir a buscar los partidos, Sebastián (Verón) estaba más joven y sin la lesión. El de 2010 ganó muchos partidos 1-0 porque sabía manejar bien los partidos.

-¿El primer gol contra Arsenal en 2010 de quién fue?

-Mío (risas). Si no le erro a la pelota Campestrini la agarraba. Salí a gritarlo y cuando el Rorro me vino a abrazar le confesé que no la había tocado la pelota. Estaba bravo el partido y teníamos que meter un gol.

-El otro gol que gritaste en ese torneo fue ante Independiente

-Sí, porque era un partido clave. Porque no sólo que jugábamos nuestro partido sino el de Vélez. Teníamos la cabeza en ellos que no aflojaban y ganaban con facilidad. ¿Si nos hubiera tocado una final? No sé, pero muy peleado seguramente.

-Del 2009 seguro tenés presente la final contra Cruzeiro, ¿cuál otro?

-El partido que le ganamos a Deportivo Quito el día que debutó Alejandro (Sabella). Hay un gol que robo una pelota en el costado. Después del festejo me llama aparte, el da la mano y me dice ‘el gol fue gracias a vos’. Esas palabras fueron las que necesité para sentirme bien e importante dentro del equipo. Él, con dos palabras, me resolvió toda la incertidumbre que tenía. De octavos de final para adelante ya había despegado. Siempre fui un jugador de necesitar sentirme querido por el entrenador y estaba mal..

-¿Por qué?

-Porque a un jugador mío hoy le digo que piense solo en él y en su juego, que esté tranquilo y no esté pendiente de lo que dirán los demás. Yo era lo contrario y necesitaba de un Sabella en el momento que llegó Sabella. Esa jugada fue el quiebre y la que me empezó a posicionar de otra manera ante la gente. ¿Querían que me tirara a los pies? ‘Lo voy a intentar’, me dije. No fui el Chapu Braña pero hice lo mío.

-¿Nunca se te cruzó por la cabeza ‘qué hago acá en Estudiantes’?

-Sí, el año anterior. Hubo un clásico en 2008 que ganamos pero jugué horrible y entré en un bache de por lo menos dos meses. Me quería ir. A fin de año tuve una reunión con Bassedas, que estaba en Vélez. Estaba mal. Por suerte lo escuché a mi representante, Juan Pablo Rossi, que me dijo ‘recién llegaste de Tigres, no podés irte a Vélez’. Por suerte lo escuché. Jugamos la final de la Sudamericana ese año y ya se sentía que ese plantel, si se lo proponía, estaba para algo más.

-¿Cuál fue tu primera impresión de Sabella?

-Lo digo hoy: era el tipo ideal para ese plantel. Tenía una capacidad impresionante. Les llegaba al corazón a los jugadores, sin mentir. Contaba su propia historia y tenía la humildad para dejar participar a los jugadores de decisiones suyas. Se ponía a la orden de todos para construir un equipo campeón. Por eso era el Profesor. Daría cualquier cosa por volver a vivir una charla técnica de Sabella previa a un partido.

-¿Cómo eran?

-Simples y emotivas. Con las palabras justas. No entiendo cómo no había cámaras. Soy de la idea que hoy en día todas las charlas deberían ser grabadas. Hay momentos para toda la vida. Me hubiese encantado que estuviesen filmadas. Te hablaba del juego, lo que podía suceder y cómo resolverlo pero también tocaba las fibras íntimas. Nos tuvo desde octavos de final hasta el partido con Cruzeiro con la frase “Imagínense el final del túnel que van a tener esa foto colgada en la pared de sus casas. Sean el póster de los hinchas”. No eran un ratito, nos tuvo ocho partidos. Y cuando pasábamos decía “Vayan poniendo el clavito” y cosas así. Tenía un gran manejo de grupo y si algún grande se enojaba sabía cómo no confrontar.

-¿Será el gran ausente?

-Sí, porque queríamos hacerlo el 5/11 que era su cumpleaños. Por suerte va a estar toda su familia y su hijo Alejo será uno de los entrenadores. Para mí y todos mis compañeros Alejandro ha sido el entrenador ideal y un tipo que valió la pena conocer en persona.

