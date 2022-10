Pago de Ganancias de judiciales: reunión de urgencia de la Corte y un gremio ya anunció paro

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará el próximo martes, 25 de octubre, un paro de 24 horas con movilización a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la incorporación de trabajadores judiciales al pago del Impuesto a las Ganancias.



La Comisión Directiva de la UEJN resolvió "decretar un paro nacional con movilización a partir de las 10 al Palacio de Justicia", ubicado en Talcahuano 550 de la ciudad de Buenos Aires, difundió el gremio en un comunicado.



El motivo de la convocatoria se debe a la "incorporación de los trabajadores al régimen de 'ganancias'", al que calificaron como un "avance en diputados del acto confiscatorio del salario de los judiciales".



Además, apuntaron que otro de los motivos fueron las "gravísimas declaraciones de un diputado oficialista", en las que, el funcionario se manifestó "cuestionando la independencia del Poder Judicial".



"Lo que demuestra su falta de respeto y apego a la Constitución Nacional, hecho inaceptable para un diputado de la Nación", añadieron.



De esta manera, consideraron que "este nuevo ataque contra la Justicia no sólo constituye un desfalco al castigado salario de los judiciales, sino que opera además como cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto".



A la vez, desde el gremio advirtieron que "si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional, como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino".



"Los trabajadores no generamos la crisis. La padecemos día a día, con la inflación, tarifazos y corridas cambiarias que generan los especuladores. Si quieren justicia social, que la crisis la paguen los que la generaron", se enfatizó.



Por último, argumentaron que "el salario de los trabajadores no es 'ganancia'" y subrayaron que "lo defendimos y lo defenderemos con toda la fuerza y toda la convicción que defendemos a la justicia y la Patria".