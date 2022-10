Piden una nueva autopsia por la muerte de Regueiro

Los familiares de César “Lolo” Regueiro (57) siguen con muchas dudas respecto de las verdaderas causales de su muerte, luego de ese trágico operativo que encabezó la Policía bonaerense en el Bosque y motivó la suspensión del partido entre Gimnasia y Boca, del pasado 7 de octubre.

Por eso a través de su abogado defensor, Marcelo Peña, ya hicieron una solicitud al juez de la causa para que autorice una nueva autopsia.

Además, según pudo saber este diario, harán entrega de la camiseta que Regueiro llevaba puesta el día que perdió la vida, la cual, aseguran, “está toda manchada de sangre”.

“Es increíble que esa prueba, a nuestro criterio fundamental, esté en poder de terceros y no de la Policía Científica”, expresó a su turno el doctor Peña.

“Pedimos una ampliación de la necropsia. Hay elementos que nos llevan a pensar que puede haber algo más de lo que se dijo”, agregó.

Peña, ante una consulta de este diario, aseguró que también tiene pensado denunciar presuntas irregularidades en el manejo de las Horas Polad o Servicios Adicionales de la Policía.

“A nuestro modo de ver el tema, existen incongruencias entre el acta requerida con los verdaderos policías que tomaron parte del operativo”, señaló.

“Hubo en los listados cadetes de la Vucetich, que no solo no está permitido, porque no son remunerados, sino que además no tienen la preparación para hacerlo”, agregó el profesional.

Para el letrado podría existir configurado un delito de “administración fraudulenta”.

“Creo que en los listados hay 300 efectivos designados, pero ni cerca estuvieron de cubrir ese número”, alertó.

Regueiro, oriundo de Tolosa, provincia de Buenos Aires, era padre de cuatro hijos y trabajaba como empleado municipal. En su juventud había sido futbolista del club del ascenso Villa San Carlos, además de haber jugado en la Liga Amateur Platense.

Debido al efecto de los gases lacrimógenos en las tribunas, una multitud de hinchas había ingresado al campo de juego.

Regueiro comenzó a sentir un malestar y, si bien concurrió una ambulancia para trasladarlo al hospital San Martín, no logró recomponerse. Le realizaron maniobras de RCP, pero falleció en el móvil antes de llegar a destino.