La Plata Rugby es heptacampeón: venció a Centro Naval y se coronó en el URBA Femenino

La Plata derrotó a Centro Naval por 17 a 12 y lograron el bicampeonato del torneo de Rugby Femenino de la URBA. De esta forma las Las Canarias suman siete títulos.

SINTESIS

CENTRO NAVAL (12): 1. Agustina Diz, 2. Lucía Colombo, 3. Daiana Vuotto, 4. Gabriela Maldonado, 5. Victoria Zanela (C), 9. Agostina Speranza, 10. Yamila Otero, 11. Charlotte Delevoie, 12. Gabriela Vera Torres, 13. Milagros Lecuona, 14. Marlenne Henriquez, 15. Najhuat Arellano. Ingresaron: Agustín Pueta, Marcos Conde Cordero, Adrián Pablos y Fernando Torres. Entrenadores: Victoria Pérez Russo y Camila Opaso.

LA PLATA (17): 1. Renata Ruiz Rodríguez, 2. Juana Daroda, 3. Lourdes Díaz, 4. Sol Rodríguez, 5. Dina Berrojabilz, 9. Sabrina Del Precio, 10. Lucía Petraccaro, 11. Sabrina Andrean, 12. Yael Cardozo, 13. María Taladrid, 14. Rocío Osorio, 15. Josefina Castelnuovo. Ingresaron: no hubo variantes. Entrenadores: Fernando Torrijos, Daniel Capellani y Martín de la Torre.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 2’ try de María Taladrid (LP); 15’ try de Josefina Castelnuovo, convertido por Lucía Petraccaro (LP); 25’ try de Marlenne Henriquez, convertido por Gabriela Vera Torres (CN).

Resultado Parcial: Centro Naval 7 – 12 La Plata.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 7’ try de Rocío Osorio (LP); 28’ try de Milagros Lecuona (CN).

Resultado Final: Centro Naval 12 – 17 La Plata.

ÁRBITRO: Jorgelina Ávalos.

CANCHA: Centro Naval, Núñez, CABA.