Refuerzo alimentario: largas colas para conseguirlo

Comenzó la inscripción de manera presencial en las oficinas de la Anses para el cobro del bono de refuerzo alimentario destinado a los sectores indigentes, es decir, aquellos que no cuentan con ningún ingreso registrado, ya sea por trabajo, por jubilación o pensión o por alguna asignación otorgada por el Estado. Dirigida a personas de entre 18 y 64 años, la medida originó largas colas en las sedes locales del organismo en el primer día para la iniciación del trámite. Ya no más la gestión realizada de forma virtual reunió a unos 100.000 aspirantes a la prestación. La ayuda económica se dividirá en dos cuotas de 22.500 pesos, a pagar entre noviembre y diciembre.

La Región cuenta con cuatro sedes de la administradora de seguridad social nacional: las dos udai céntricas (Plaza Paso y 9 entre 58 y 59), la de Los Hornos y la de City Bell. En todos los casos se advirtieron una prolongada fila de vecinos en demanda de este bono especial que concede el gobierno nacional a las personas que viven en la extrema pobreza frente a la imparable inflación de estos meses, que impacta, fundamentalmente, sobre la canasta básica alimentaria.

Resultó tan grande la demanda por el refuerzo que tanto en el local de la Anses de la calle 9 como en el de Plaza Paso se observaron durante toda la mañana colas de hasta dos cuadras.

Hugo fue uno de los vecinos que se presentó en la sede de 9 entre 58 y 59. “No tengo trabajo y apenas vivo con la ayuda de mis hermanos y mis amigos -dijo-. Soy albañil, pero no consigo más que alguna changa. Este bono no es una solución, pero me va a ayudar”.

Similar es la situación que señaló Marcelino, quien aseguró que no cobra “ningún plan” ni tiene empleo registrado. “De vez en cuando hago una changa, pero con eso no alcanza para nada. No se consigue laburo fijo”, comentó.

Una mujer, Lucrecia, de 60 años, comenzó a ponerse en la fila a las 7 de la mañana, cuando todavía la oficina estaba cerrada al público. “Ya había gente, porque algunos a las cinco de madrugada ya se instalaron en la vereda. Yo no tengo trabajo y no me puedo jubilar; necesito este bono que van a dar”, indicó.

El pago de la primera cuota se realizará el 14 de noviembre y el cronograma para el cobro se basará en la terminación del número de DNI.

Por otra parte, se recordó que el trámite no sólo puede hacer de modo presencial sino que también se ofrece la vía online a través de www.anses.gob.ar.

Declaración jurada

Se remarcó que las personas que se inscriben deben completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. No podrán tener registrado a su nombre ninguna clase de rodados con menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses; acreditaciones en cuentas bancarias en los últimos dos meses; compras en moneda extranjera en los últimos seis meses; o posean una obra social o prepaga.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar, según se informó desde el organismo.

Paula Lambertini, delegada de la Anses en La Plata, precisó que “el refuerzo para adultos sin ingresos es muy específico; muy distinto a los que se han otorgado hasta ahora, porque es para personas en situación de indigencia, en situación de calle o que no registren ningún ingreso económico, por eso es una asistencia muy específica”.

La funcionaria aclaró que la gran afluencia de personas se debió a que “la gente pensaba que la inscripción se terminaba hoy, pero la inscripción va a persistir hasta la primera semana de noviembre”.