L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: "Nos encontramos varios días seguidos"

L-Gante y Wanda Nara, son la pareja del momento. Ambos, muy expuestos en los medios, se fueron acercando mutuamente tras sus respectivas separaciones, con Mauro Icardi y con Támara Báez.

En el ciclo de entrevistas y espectáculos "LAM", que conduce Ángel De Brito, el cantante y exponente de la "Cumbia- 420" dió detalles de la relación: "Todo empezó cuando ella me había mencionado con el tema que hice con Tini Stoessel (Bar) y después creo que yo le escribí, no me acuerdo. Y después nos encontramos por acá varios días seguidos".

A su vez, siguiendo en esta misma línea y ante la consulta de las panelistas, respondió ante los constantes encuentros: "Todo muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”.

Por último, L-Gante dejó una postura sobre el tema y disparó: "Sé que buscan que diga algo. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”