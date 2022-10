VIDEO. Fuerte cruce en vivo entre L-Gante y su padre biológico: "Al pedo dar lástima por televisión"

Miguel Ángel Prosi, padre biológico de L-Gante, rompió el silencio sobre las declaraciones de su hijo en la televisión. Luego de que el exponente de la Cumbia 420 se mostrara indiferente sobre su rol como papá, el hombre decidió dar su versión de los hechos para limpiar su imagen en diálogo con el programa A la tarde que se emite por América.

“Nunca dejé abandonado a nadie. Nunca dejaría a un hijo tirado”, aseguró con la voz quebrada. Además de manifestar su angustia por las palabras de L-Gante, Miguel también disparó contra la madre del artista.

En ese sentido, señaló que no le gustaba la exposición que estaba recibiendo a causa de la polémica con su hijo: “Me cayó mal lo que dijeron. Les pedí que no hablaran mal de mí, que prefería que dijeran que no me conocen”. Luego de adelantar que no daría más entrevistas televisivas, reflexionó: “Me gustaría que se acabara este conventillo, y que yo no esté en el medio”.

Cara a cara en vivo

Ahora, padre e hijo volvieron a estar frente a frente, al menos a pantalla partida en el ciclo de América. Ocurrió mientras el hombre dialogaba con Karina Mazzocco y su panel desde su casa en la localidad de Basavilbaso. Y después de una extensa charla, cuando se disponía a hablar de sus siete hijos, el más famoso de ellos apareció en la puerta de su casa en General Rodríguez, donde lo esperaba otro móvil del mismo programa. Y se produjo el tan esperado reencuentro, en un clima de permanente tensión.

Elián apareció de repente a bordo de un auto preparado. “Iba a dar una vuelta, pero pasé porque me dijeron que había un chabón hablando boludeces”, señaló en referencia a su padre. “No sé de qué estaba hablando, si quiere aparecer, que aparezca con un asado en vez de estar hablando boludeces”, insistió.

Luego enseguida subió la tensión. “Acá estuvieron abiertas las puertas siempre, cae con un costillar y hablá todo lo que quieras sin quedar como un pelotudo en la televisión”, señaló L-Gante. “Yo no te prometí que iba a ir y vos sí me prometiste que ibas a venir. Yo no estoy para este conventillo, estoy para darle lecciones de vida. Te quiero mucho, pero no para hablar por televisión. Soy tu papá, no tu hermano ni el tipo de la esquina”, respondió Miguel Ángel y le mandó un beso para su nieta, Jamaica. “Serán dados”, aceptó Elián.

“Nadie necesita que se aclare nada, yo estoy siempre estoy en el mismo lugar. No estoy negado con nadie, ni con el que me tira una mala. Las cosas se siembran y después se cultivan, fijate lo que sembraste”, continuó el músico en el mismo tono. “No quiero decir nada, me sobrepasó. Estamos votando antes de escuchar la canción. No quiero ser irrespetuoso”, afirmó su padre y se fue del móvil.

“La gente como no te ve nunca acá y ahora te ve en la tele me dice que te querés colgar ahora, aunque sé que no es así. Por eso te quiero rescatar, si querés aparecer, aparecé en casa que te damos de comer. Yo no quiero que hablen mal de mi padre ni de mi madre, pero a veces te escrachás solo”, siguió L-Gante, y Miguel Ángel regresó luego de que su hijo dijera que Claudia, la madre, nunca le había hablado mal de él.