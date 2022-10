Las vacunas no afectan la fertilidad, pero sí el Covid

La infección por coronavirus puede afectar la función ovárica hasta al menos un año y medio después de tenerla, señaló la bióloga molecular y especialista en fertilidad femenina, Fernanda Parborell, en base a estudios realizado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme-Conicet), donde también se comprobó que las vacunas contra Covid de AstraZeneca y Sputnik no tienen ningún impacto en la fertilidad.

Para Fernanda Parborell (52), el laboratorio del Instituto de Biología y Medicina Experimentales su segundo hogar. La elección de la fertilidad femenina como objeto de estudio se vincula a su propia experiencia personal. Es mamá de tres varones de 23, 18 y 13 años y tuvo que recurrir a tratamientos de fecundación asistida.

Hoy dirige el laboratorio de Estudios de la Fisiopatología del Ovario en el Ibyme. A comienzos de 2020, Parborell y su grupo estaban abocadas al estudio de la falla ovárica prematura (FOP) inducida por la quimioterapia y la radioterapia en pacientes con cáncer. La irrupción de la pandemia los obligó a suspender esa línea de investigación, pero rápidamente reorientaron sus esfuerzos hacia una pregunta que por entonces pocos se hacían: ¿qué consecuencias podría tener la infección con el nuevo virus en la fertilidad?

“Empezamos ese estudio en mayo de 2020. Queríamos evaluar las secuelas de Covid en la fertilidad femenina. Trabajamos trece personas, entre médicos, biólogos e investigadores, e hicimos un acuerdo con cuatro clínicas de medicina reproductiva que nos proveían el líquido folicular que acompaña al ovocito. Ellos lo descartan pero es una gran fuente de información. Tomamos muestras de líquidos foliculares de pacientes recuperadas y sanas para medir la presencia de anticuerpos IgG contra el nuevo virus.”, cuenta Parborell.

De esa forma ella y su equipo observaron que quienes tenían niveles más altos de anticuerpos presentaban un menor número de ovocitos maduros. También detectaron menores niveles de un factor que es esencial para el crecimiento de vasos sanguíneos en el ovario. “Eso nos indica que la infección por SARS-CoV-2 afecta negativamente la función ovárica”, afirma la investigadora.

¿Puede entonces la infección por Covid entonces puede llevar a la infertilidad?

“ No es que provoca esterilidad. Lo que estamos viendo es una disminución de la función ovárica y creemos que es transitoria. Esto es relevante para quienes están buscando un embarazo. Tal vez deban esperar unos meses. Estamos continuando los estudios, con pacientes que llevan entre 9 y 18 meses de recuperadas y no vemos cambios. Pero sí observamos una recuperación del ovario pasado el año y medio desde la infección”, explica.

Las investigadoras del Instituto de Biología Experimental también estudiaron los efectos de las vacunas sobre la fertilidad femenina con las formulaciones disponibles hasta ese momento: la Sputnik y AstraZeneca, ambas basadas en plataformas de adenovirus, y las comparamos con pacientes que habían recibido Sinopharm, que es el virus entero inactivado; y con pacientes -mejor dicho con los líquidos foliculares- de pacientes no vacunadas.

“Lo que vimos es que no había diferencias en su función ovárica. O sea que la vacunación no interfiere en las funciones del ovario o la fertilidad”, asegura Parborell, quien no tuvo aun la posibilidad de estudiar el fenómeno con las vacunas más modernas, las de ARN mensajero.

“Con esas no pudimos investigar porque llegaron más tarde al país -reconoce- Pero sí hay un estudio muy grande en Israel, que vacunó a toda su población con Pfizer, y no encontraron secuelas en la función del ovario. Nuestro mensaje es que hay que vacunarse. Todas las vacunas son seguras”, afirma.