Terminó el conflicto, siguen los problemas: pocas cubiertas y caras

Se superó la crisis que por un conflicto de orden gremial paró largas semanas la fabricación de neumáticos y se reactivó de a poco la producción de ese insumo indispensable para el movimiento de autos, camionetas, colectivos, motos y camiones. Sin embargo, cambiar tan solo una cubierta de cualquier vehículo sigue significando un saqueo al bolsillo.

En ese sentido, desde consultoras que siguen el comportamiento de los precios señalan que las cubiertas, en el último año, aumentaron un 150 por ciento y que tal es el fenómeno de los valores que se manejan en ese rubro que las gomas, en la Argentina, se venden hasta en tres veces más caras que en otros países, hablando en dólares.

“Siguen caras y sigue el conflicto de los importadores con el Gobierno, con contenedores de neumáticos varados en la aduana”, explicó Andrés Sánchez, propietario de una gomería de la ruta 36 entre 45 y 46, quien, por otra parte, anticipó que “el 1º de noviembre sufrirán un nuevo aumento de entre el un 6 y un 7 por ciento”.

Sánchez estimó que en estos días la compra de cuatro cubiertas implica un gasto “de casi 300 mil pesos” y opinó que encarece la mercadería el hecho de que en el país se fabrica apenas un poco más de lo que se necesita disponer según la demanda.

“Para cubrir el total de la necesidad se deberían producir por día 90 mil neumáticos, y la industria nacional apenas llega a comercializar 48 mil. Nos pasa que vendemos algo y después no sabemos cómo reponerlo. Por eso, si no entran de afuera, esto no se soluciona”, añadió el comerciante de Olmos, quien, según afirmó, el último pedido en su empresa fue de 4.600 gomas. “Nos entregaron hoy -por ayer- 411”, contó.

Por su parte, Eduardo, encargado de la sección de “ventas” de un local de neumáticos de Plaza Rocha, estimó como un valor promedio de una cubierta diseñada para un coche mediano en 37 mil pesos. Sostuvo, que parte de la crisis del sector se origina porque las fábricas nacionales sólo están entregando mercadería a las bocas de expendio oficiales y no a aquellas que comercializan multimarcas.

Como se supone que ocurre en todas los comercios del rubro, los clientes de ese lugar suelen manifestar que intentan estirar lo máximo posible la vida útil de las gomas de sus vehículos; no obstante, señaló el vendedor, “no dejan de sorprenderse con cada aumento de precios”. En ese local, el último reajuste se produjo este mes.

Así como un neumático para un auto de tamaño medio cuesta un poco menos y hasta bastante más de 40 mil pesos, el mismo artículo pero destinado a una camioneta cuatro por cuatro sale alrededor de 180 mil pesos.

De todos modos, como sucede con otro tipo de mercadería, no hay un marco preciso de referencia en cuanto precios. Por un lado, el costo depende de la marca (las gomas importadas suelen ser más caras), la medida, y el modelo del vehículo que la requiere. Y por otra parte, hay variaciones según la firma minorista que las comercialice.

Las tres marcas de origen nacional son Fate, Pirelli y Bridgestone. Esta última fue la que durante el conflicto gremial que frenó la producción apagó las máquinas durante unos días y finalmente reanudó la actividad.