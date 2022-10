Lousteau amaga con una candidatura presidencial

Martín Lousteau está lanzado a la competencia para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno porteña. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que estaría analizando la posibilidad de anotarse en la carrera presidencial.

El ex embajador en Estados Unidos ve con preocupación la creciente derechización que está tomando el PRO debido al alto perfil que empezó a tener Mauricio Macri. Según cuentan en su entorno, al referente radical no le termina de cerrar cómo el discurso que pregona el ex presidente choca con la mirada dialoguista que Lousteau quiere llevar a la oposición.