La agenda deportiva del domingo con varios partidos y carreras: horarios y TV

FÚTBOL

Copa Argentina

20.30 Patronato vs. Talleres. La final. TyC Sports

Primera Nacional

18.05 Defensores de Belgrano vs. Instituto. Partido de ida de la segunda semifinal del reducido por el segundo ascenso. DirecTV Sports

Premier League

11 Arsenal vs. Nottingham Forest. ESPN

13.15 Manchester United vs. West Ham United. ESPN

Liga de España

10 Osasuna vs. Valladolid. ESPN 2

12.15 Real Madrid vs. Girona. ESPN 2

14.30 Athletic Bilbao vs. Villarreal. ESPN 3

Serie A

7.30 Empoli vs. Atalanta. ESPN

10 Cremonese vs. Udinese. Star+

10 Spezia vs. Fiorentina. Star+

13 Lazio vs. Salernitana. Star+

15.45 Torino vs. Milan. ESPN

Bundesliga

11.30 Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

13.30 Schalke 04 vs. Freiburg. ESPN 3

15.30 Köln vs. Hoffenheim. Star+

Ligue 1

10 Stade Rennais vs. Montpellier. Star+

12 Lorient vs. Nice. Star+

15.45 Lyon vs. Lille. Star+

Eredivisie

8.30 PSV vs. NEC. Star+

RUGBY

Top 13

16 Newman vs. SIC. La segunda semifinal. ESPN 2

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

17 La carrera de San Nicolás. TV Pública



Fórmula 1

17 Gran Premio de México. La carrera. Fox Sports y Star+

TENIS

ATP 500 de Viena

10 Daniil Medvedev vs. Denis Shapovalov. La final. ESPN 3

ATP 500 de Basilea

11 Holger Rune vs. Felix Auger-Aliassime. La definición. ESPN Extra

GOLF

2 Asia Pacific Amateur Championship. La última vuelta. ESPN 2