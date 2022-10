Un economista filo K cree que habrá que devaluar el peso un 50%

Las medidas económicas del Gobierno puestas con el objetivo de llegar a la elección de 2023 fueron analizadas por el economista y exviceministro, Emmanuel Álvarez Agis, quien sostuvo que “no se trata de devaluar por devaluar sino hacerlo para darle competitividad a la economía”.

“La crisis se podría haber resuelto al subir la tasa de interés, bajar el gasto público y devaluar. Sin embargo, el Gobierno resolvió hacer solo dos de estas tres cosas: subir la tasa de interés y alinearla con la tasa de inflación y bajar el gasto público vía aumento de tarifas”, analizó el economista.

“Con esos números un fundamentalista de la economía diría que habría que devaluar 100%, mientras que uno de la política diría 0%. El promedio da que habría que devaluar la mitad si lo que se quiere hacer es corregir el tipo de cambio real”, pronosticó.

Sobre cómo repercutieron estas medidas, el exviceministro de Axel Kicillof consideró que “el temor al efecto nominal de una devaluación y su efecto recesivo es lo que llevó al gobierno a tratar de estabilizar las reservas del Banco Central y la teoría dice que si no usas las tres vas a tener que sobre exigir las otras”.

CRISIS Y DESPUÉS

“Evidentemente el susto que provocó la crisis financiera de junio, que casi nos dejó sin reservas, generó una reacción de la política fiscal, que pasó de expandir a contraer” detalló Agis sobre el cambio que tuvo el Gobierno tras la salida de Martín Guzmán y la llegada de Sergio Massa.

Sobre la decisión del Poder Ejecutivo de no llevar adelante un aumento en el dólar y reemplazarlo por distintos tipos de cotización, marcó una buena y una mala: “Tienen menos efectividad y generan no pagar uno de los costos de la devaluación, que es que se genere una aceleración de la tasa de inflación en un sector tan sensible como alimentos”.

Álvarez Agis participó de la tercera edición del ciclo “3 Días C/BYMA”, el evento organizado por la Bolsa de Mercados Argentinos (BYMA) sobre tecnología, inversiones y economía y analizó el panorama actual con los desafíos que presenta.

El economista también se refirió a la dualidad de contraer la economía, pero al mismo tiempo tener que dar señales al bolsillo de las personas, sobre lo que aseguró que en la actualidad “no se puede subir el salario real aumentando nominalmente. Los intentos por hacerlo terminan siendo contraproducentes, incluso para subir el salario real, que está muy bajo”.

En referencia a las paritarias y el gasto público, consideró que “No se sale con la esa receta fácil porque a tasas de inflación del 6% o 7% mensual esas herramientas ya no son efectivas”.

El Gobierno ratificó que analiza dar un bono de fin de año al sector privado.

“Corre frío por la espalda, con un Gobierno que decía que no creía en planes económicos y que se negó a presentarlo hasta marzo pasado, en ocasión de firmar el acuerdo con el FMI”, lanzó sobre las posibilidades de superar la crisis y cerró: “Las chances están sustantivamente en contra, no obstante, lo va a intentar”.