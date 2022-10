Mica Viciconte confesó que no quiere casarse con Fabián Cubero

Mica Viciconte sorprendió con una inesperada confesión sobre su pareja con Fabián Cubero, con quien hace apenas cinco meses tuvo a su hijo Luca.

"No soy la esposa...la esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío...”. Y agregó: “No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja y no sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”.

Recordemos que, hace un tiempo, Mica y Fabián habían debatido en vivo sobre la posibilidad de tener otro hijo. “Pensá bien lo que vas a decir. No me expongas”, le advirtió ella en su momento.. Ambos coincidieron que “ahora no”. “No, hoy no. En un futuro... -balbuceó Cubero-. Tenemos cuatro hijos más dos perras, así que...”, aseguró, dejando la frase inconclusa y resaltando los integrantes de su familia. “Y bueno, donde hay seis... uno más: siete. Por eso”, sintetizó Mica.

Finalmente y por otra parte, Mica había hablado sobre los primeros tiempos como madre primeriza: “Los primeros 15 días fueron caóticos, tenía muchos miedos. Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.