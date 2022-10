Leo Morales, tras el caos: "Mi nene de 2 años no podía respirar"

En una noche triste para el fútbol argentino, donde se produjeron serios incidentes en el Bosque mientras Gimnasia y Boca jugaban. Cientos de heridos y un hincha fallecido, fue el saldo de una jornada donde la violencia le ganó al fútbol.

Ante esto, tras la suspensión y el caos, Leo Morales rompió el silencio. "Es una locura porque se estaba desarrollando con total normalidad y de repente empezaron a tirar gas pimienta. La gente empezó a correr y no entendíamos nada"

Además el Yacaré destacó que su familia tuvo que ir al vestuario y que su hijo la pasó muy mal por los gases lacrimógenos: "Tengo un nene de 2 años y no podía respirar. Cuando llegué al vestuario me quebré. Verlo tan mal me dolió, no me imagino la gente que también la pasó muy mal".