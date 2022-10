Una joven argentina fue hallada muerta en Brasil: estaba tendida en una cama con sangre en la boca

Una ciudadana argentina de 30 años fue encontrada muerta en su vivienda de la localidad Praia de Pipa, en Brasil, e investigan si ocurrió en el marco de un asesinato o en otras circunstancias, según las primeras informaciones.



Se trata de Iara Reynoso, quien era oriunda de Mar del Plata pero desde hace un año vivía en esa localidad turística del Estado Río Grande do Norte y ayer fue encontrada muerta en "condiciones confusas".



Fuentes oficiales informaron que sus padres y sus dos hermanos viajaron al Estado de Rio Grande do Norte y el cónsul en Recife, Alejandro Funes Lastra, les brindaba asistencia.



Además, el consulado mantiene comunicación con el Instituto Técnico-Científico de Pericia, desde donde indicaron que el fallecimiento de Reinoso se enmarcó en una "muerte sospechosa", motivo por el cual se deberá realizar una investigación. Los pesquisas procuraban determinar la causa del deceso y las últimas personas que tuvieron contacto con ella.



"Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Iara Reynoso, en Brasil, una amiga de la casa que supo acompañarnos en nuestros comienzos apoyando el polo femenino que tanto amaba. Siempre te vamos a recordar con tu enorme sonrisa", publicó en redes sociales un medio dedicado a ese deporte.



En tanto, desde la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 Nicanor Ezeyza a la que Iara concurrió dijeron: "Dejó hermosos recuerdos en muchos de nosotros, siempre con una bella sonrisa y un carisma especial".



"Nunca olvidaré esa chiquita llena de sueños, casi rebelde (porque no entendí que tu rebeldía era libertad), esos ojos soñadores mirando siempre al futuro, ese espíritu de grupo y el amor por tu Nica. Hasta siempre, ojos de cielo... Que se haga justicia Iara Reynoso", publicó una docente.