Luciana Salazar estuvo con Mirtha Legrand e insinúo que Aníbal Fernández podría dejar su cargo: que dijo el ministro

En la edición de este sábado, en una clásica cena de fin de semana del programa de Mirtha Legrand, fue invitada Luciana Salazar, quien estuvo acompañada por Roberto García Moritán, L-Gante, Marina Calabró y Ceferino Reato.

La vedette se metió de lleno en la política y dejó un interrogante con respecto a la figura del ministro Aníbal Fernández: "Me llegó, no sé si será verdad, yo digo la información que me llegó, que parece que va a haber cambio de gabinete: se va a ir Aníbal Fernández y va a venir alguien del entorno de la señora (en referencia a Cristina Kirchner)".

La respuesta por parte del ministro de Seguridad de la Nación no tardó en llegar y le contestó en la red social twitter: "Mi abuela solía decir `maldición de burro, nunca alcanza´". Siguiendo en la misma línea y citando el video que subieron desde el canal tras las declaraciones de Salazar, agregó: "Nunca lo entendí".

“Me gustan más los chimentos políticos que los de espectáculos”, manifestó una de las invitadas por "Chiqui" Legrand. Y a su vez, agregó: "Al país en lo económico, lo está conduciendo Sergio Massa” y remarcó que “el Presidente, en ese sentido, se desligó”.