Otro bochazo vuelve a sacudir a Medicina de la UNLP

De nuevo, otro aplazo masivo vuelve a sacudir a la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta vez, en la materia Bioquímica, del segundo año, donde de unos 500 estudiantes que se presentaron a rendir en una segunda instancia evaluatoria solo aprobaron 70: apenas un 14 por ciento, contra un 86 por ciento de reprobados.

La situación es casi un calco de la que ocurrió a mitad de 2022 con Anatomía C, una cátedra troncal del primer año donde los bochazos en un primer examen alcanzaron al 80 por ciento de los alumnos que lo rindieron. Y recuerda también a lo que pasó en Infectología, otra materia clave en la que la totalidad de los estudiantes que rindieron un parcial en agosto lo desaprobaron.

Son apenas retazos de lo que estudiantes, graduados y algunos profesores vienen advirtiendo hace tiempo: la vuelta tardía a la presencialidad tras la pandemia (Medicina fue la última facultad de la UNLP en regresar a las aulas y en algunas cátedras aún hoy se mantiene la modalidad virtual), la eliminación del examen de ingreso allá por 2015 (cuando se pasó de un promedio de 300 alumnos por año a los más de 8.000 inscriptos en 2022 y de un total de 3.412 estudiantes activos a los 33.000 que, se estiman, circulan en la actualidad) y sin que ello fuera acompañado de una mayor infraestructura áulica y de una cantidad proporcional de cargos docentes redunda en resultados como los que en las últimas horas se dieron en Bioquímica.

Si bien entre las agrupaciones estudiantiles (en plena campaña de cara a las elecciones que se celebrarán este 2, 3 y 4 de noviembre) le apuntaron a la modalidad del parcial y pidieron “revisar” el método de corrección, también reconocieron que ese 86 por ciento de desaprobados no es un hecho aislado y que más bien es la consecuencia de viejas problemáticas que la pandemia profundizó: “Esto va más allá de Bioquímica. El nivel de las cursadas, en general, deja mucho que desear”, decía ayer un representante de los estudiantes. Otro sumaba: No podemos aprender por Zoom lo que no se aprende de forma presencial. ¿Cómo hacemos para tocar un preparado anatómico a través de una pantalla?”. Y uno más: “¿Quién puede sentir el latido de un corazón a la distancia?”, para dejar caer la respuesta obvia: “Por supuesto que nadie”.

“Resultados como los que se están conociendo no nos asombran. Este el eslabón lamentable de una cadena de malas decisiones que se han tomado en el último tiempo”, sumaban ayer desde un sector de los graduados de 60 y 120 y advertían: “Llevamos unos tres años con los futuros médicos formándose de manera remota y nadie hace nada. Estos son los chicos y chicas que en poco tiempo más van a velar por la vida de todos nosotros en los hospitales, clínicas o consultorios sin haber recibido una formación de calidad. La situación es verdaderamente preocupante. Porque no se trata solo de una nota o un bochazo. Es la salud de todos lo que está en juego”.